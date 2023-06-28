这一对也很好嗑！严正化节目中大胆发言：拍戏时觉得金炳哲越看越帅，不然我们谈恋爱吧

严正化和金炳哲之间有粉红气流在流淌。

27日，前不久刚刚落幕的的热门韩剧《车贞淑医生》的主演严正化、金炳哲、明世彬和闵旴赫作客了jtbc综艺节目《酸当铺》。 主持人洪真卿用「可爱垃圾」这一观众们起的昵称来介绍金炳哲，说起他真实性格时，严正化表示：「炳哲先生的性格一直都这样，沉默寡言。」 在剧中金炳哲和严正化饰演夫妻，但现实里前者该叫后者「怒那」（姐姐），金炳哲解释：「因为剧中是结婚很久的老夫老妻关系，为了变得亲近，所以我俩之间说的是非敬语。」 一旁的严正化听完之后调侃道：「现在电视剧已经播完了，不许再说非敬语了。」 金炳哲即刻回应对方：「太好了，其实说非敬语我也很有压力。」 两人一言一语地逗趣，气氛非常和谐。



主持人们再次提问金炳哲，听说他看到吐槽他长得丑的观众留言后备受打击，对此金炳哲称：「业内有平均颜值，我确实在及格分以下，不过这次（《车贞淑医生》）结束后，有不少留言开始夸我帅了。」 严正化接著对方的话继续说道：「我也这么觉得，拍戏的过程中，在这之前每次看到金炳哲演员其实并不在意他的外貌，拍戏的过程中反而发觉他越来越帅了。」

大器晚成的金炳哲今年已经48岁了，婚姻一直是外界关注的焦点，本期节目中主持人们也有意提到，好奇他喜欢什么样的人，金炳哲回答：「我喜欢开朗的人。」 还称严正化、明世彬以及主持人洪真卿都是性格开朗的女生。另一位主持人卓在勋表示：「听说你在片场的时候夸严正化很好。」 金炳哲反问他：「你是从哪儿听说的？」 当事人严正化笑著回应：「不然我们谈恋爱吧？」 一番话逗得全场哈哈大笑，也让观众们很好奇这句话掺杂了多少真心！



《车贞淑医生》称的是上上半年最大的黑马剧，以不到5%的收视率启航，几乎每一集播出都在刷新自身纪录，大结局更是突破18%，大受观众好评。 为了庆祝电视剧完美杀青，剧组於26日一起前往越南度假。

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