《Running Man》13年元老成員宋智孝被韓觀眾要求「下車」：毫無演出熱情，越來越擺爛了

《Running Man》元祖成員宋智孝因為節目態度問題被廣大觀眾詬病，已經有人提出讓她退出節目。

25日播出的《RM》節目中，成員們積極完成了各種遊戲，但宋智孝缺乏活力，幾乎融不進其他人的交談中。 與全昭旻、金鐘國、HAHA、梁世燦等人同框時，她獨自一人在狀況外，嚼著冰塊一個人自娛自樂。 換了位置品嚐豆漿麵時，除了宋智孝之外的所有成員都講了話，唯獨她笑了笑，始終保持沈默。



看到這樣的宋智孝，不少觀眾表示不解，稱：「這是綜藝啊，麻煩興致高一些」、「比之前更擺爛了，什麼多不做」、「看得我都替她尷尬」。 2017年之後，《RM》中激烈的追逐遊戲逐漸減少，主打以聊天為主的迷你遊戲，從那時候開始宋智孝的份量開始下降。 尤其在全昭旻加盟之後，兩人的活躍度經常被觀眾們拿來比較，當有新嘉賓登場時，宋智孝更顯「無力」，甚至有時候女嘉賓亮相，宋智孝還被塑造成被眾人吐槽的「擋箭牌」。

有時候《RM》的其他成員為了照顧宋智孝的份量，還會製造情境劇，但宋智孝經常接不住梗，廣大觀眾都希望她能找回原來的狀態，可惜的是宋智孝始終未有變化，沒有達到觀眾們的預期。於是有不少《RM》的忠實觀眾要求她能從節目中「下車」，經常在網上留言：「這麼討厭綜藝的話就不要來啊，趕快下車」、「絲毫看不到她上綜藝的熱情」、「演出費打折之後，熱情也打折了嗎」等。



同時也有不少節目老粉絲提出了真摯的建議，表示：「不討厭在綜藝節目上也能看到演員宋智孝的面貌，她原本就是一個不喜歡站出來表達自己的人，她本人也應該很清楚吧，但每個成員都是節目的一部份，加上節目本身的定位，不可能下車的，既然節目組把宋智孝塑造成『擋箭牌』 的角色，那就好好替她抓穩這個人設啊。」

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