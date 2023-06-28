這歐巴實在太火辣了～BTOB李旼赫出演WATERBOMB後登上熱搜！韓網友：富有且大方的歐巴啊♥

BTOB李旼赫一「露」成神！！！

韓國的大型戶外潑水音樂節「WATERBOMB」，每年夏天都吸引大批人潮前來參與，今年亦是如此，更有不少愛豆團、人氣歌手加碼演出，台上台下互動火熱。BTOB李旼赫作為演出嘉賓亮相了今年的慶典活動，演出完之後立刻登上韓網各大網站。



李旼赫一身白衣站在了當天的舞台上，表演途中他脫掉上衣露出緊致好身材，絕對的真材實料、童叟無欺！李旼赫將上半身的肌肉練得十分明顯，不只腹肌，連手臂都超級壯啊，尤其是若隱若現的血管，將男友力直接拉滿。 李旼赫非常大方地展現好神賜啊，整個人散發濃濃的費洛蒙啊！



230623 서울 워터밤 #허타람찌



이오빠너무 HOT 함 ㅜ ㅜ

잘난얼굴한번만봐주실분 제 . 발 pic.twitter.com/HabQqc0kph — 코튼 (@II290823) June 23, 2023

台下觀眾也趁機朝李旼赫噴水，他整個人都濕透了，水滴在皮膚上留下痕跡，被陽光照射后更顯性感，引得全場尖叫聲不斷。表演結束後，李旼赫的各種直拍就在韓網上火速傳播開來，被廣大網友狂讚：「真的是富有又大方（肌肉富有，又願意大方展現給粉絲看）」、「舞台被李旼赫的肌肉撕裂了」、「感謝拍下這些影片的姐妹們」、「這身肌肉太完美了」、「真男人」等。



不得不說，李旼赫的身材是真材實料的，他也在IG上經常分享健身照，完全就是自律達人。

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