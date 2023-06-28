这欧巴实在太火辣了～BTOB李旼赫出演WATERBOMB后登上热搜！韩网友：富有且大方的欧巴啊♥

BTOB李旼赫一「露」成神！！！

韩国的大型户外泼水音乐节「WATERBOMB」，每年夏天都吸引大批人潮前来参与，今年亦是如此，更有不少爱豆团、人气歌手加码演出，台上台下互动火热。BTOB李旼赫作为演出嘉宾亮相了今年的庆典活动，演出完之后立刻登上韩网各大网站。



李旼赫一身白衣站在了当天的舞台上，表演途中他脱掉上衣露出紧致好身材，绝对的真材实料、童叟无欺！李旼赫将上半身的肌肉练得十分明显，不只腹肌，连手臂都超级壮啊，尤其是若隐若现的血管，将男友力直接拉满。 李旼赫非常大方地展现好神赐啊，整个人散发浓浓的费洛蒙啊！



230623 서울 워터밤 #허타람찌



이오빠너무 HOT 함 ㅜ ㅜ

잘난얼굴한번만봐주실분 제 . 발 pic.twitter.com/HabQqc0kph — 코튼 (@II290823) June 23, 2023

台下观众也趁机朝李旼赫喷水，他整个人都湿透了，水滴在皮肤上留下痕迹，被阳光照射后更显性感，引得全场尖叫声不断。表演结束后，李旼赫的各种直拍就在韩网上火速传播开来，被广大网友狂赞：「真的是富有又大方（肌肉富有，又愿意大方展现给粉丝看）」、「舞台被李旼赫的肌肉撕裂了」、「感谢拍下这些影片的姐妹们」、「这身肌肉太完美了」、「真男人」等。



不得不说，李旼赫的身材是真材实料的，他也在IG上经常分享健身照，完全就是自律达人。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻