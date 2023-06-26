都是酒店闊少！《歡迎來到王之國》李俊昊vs《今生請多指教》安普賢，你想住哪家酒店

《歡迎來到王之國》和《今生也請多指教》兩部韓劇正在熱播中。

不知道大家有沒有發現這兩部劇有個小小的共同點，那就是主題都是酒店羅曼史，男主角都是「酒店少爺」。



我們先來說說《歡迎來到王之國》，由李俊昊和潤娥攜手主演，李俊昊飾演的是「王者飯店」的本部長「具元」。 身為「王者集團」創始人的獨生子與「王者飯店」的繼承者，擁有與生俱來的氣質、超凡的領袖風範、清晰的頭腦及瀟灑幹練的魅力，但戀愛細胞為零。



在此之前，李俊昊憑藉在《衣袖紅鑲邊》中的神演技演技被網友大讚「根本像是被李祘附身」！也讓挑戰演技12年的他獲得網友認可，迎來演員事業的巔峰。 如果說「李祘」是萬人之上、隱忍克制的君主，那麼《歡迎來到王之國》中的「具元」展現的完全是另一個形象，霸氣外露、性格高冷、思維敏捷，完全是財閥精英的完美代言人。 該劇已經開播，首播之後雖然有部份觀眾吐槽經典霸總與歡喜冤家設定略顯老套，但李俊昊和潤娥這對cp的顏值和化學反應實在太好，忍不住讓人看下去。

《今生也請多指教》中安普賢扮演的也是財閥少爺，在自己集團旗下的MI酒店擔任企劃組專務，童年時因初戀尹珠媛發生死亡車禍，因此留下嚴重的心理創傷，多年來只要這個心理創傷被觸發，就會導致間歇性失聰、昏倒等症狀。 這似乎還是安普賢第一次演如此「柔弱」的角色。



要知道《軍檢察官多伯曼》以及《以吾之名》中他扮演的都是硬漢形象，超多打戲遊刃有餘，更別提現實生活中安普賢也是個健身達人，擁有完美腹肌，怎麼看都是個強壯的糙漢子。 新劇中安普賢一反常態，穿上了筆挺的西裝，大展少有的幹練氣質，豪門小少爺形象立馬鮮活起來，再加上動不動就因為心裡創傷而昏倒，高大帥哥+病嬌體質，營造強烈的反差感。 《今生也請多指教》題材還蠻新穎的，女主角擁有前生記憶，轉世多次只為重遇真愛男主。

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