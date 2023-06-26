《今生也请多指教》瑞夏眼中的知音和珠媛逐渐重叠，眼看就要「入坑」了！（EP.04）

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。

第4集里，瑞夏对知音越来越著迷，但知音知道他从未走出痛失挚爱的悲伤。



*以下内容包含《今生也请多指教》第4集关键内容！



三次告白

瑞夏和知音的对话声引来貂媛妈出门查看，这一次换瑞夏拉住知音的手一起逃跑。 瑞夏觉得与知音相处很愉快，且越来越常在她身上看到珠媛的影子。 知音胸有成竹地说瑞夏一定会对她「入坑」，请他给三次告白机会，如果一直被拒就干脆地放弃。



不能说出口的思念

知音在第三世曾找过前世的妈妈，但只留下被拒绝的痛苦回忆。 以尹珠媛身份出生并觉醒记忆后不敢向妈妈透露真相，妈妈关切紧张得哭出来，令尹珠媛感动不已，承诺一定会转生回来找她。 但真的转生之后，知音还是不敢贸然行动。



貂媛总感觉和知音很熟悉、仿佛很久之前就认识，一瞬间知音差点说出自己就是她思念的姐姐。 这一家人何时才能相认呢？



不愿放开的手

知音被早已断绝关系的哥哥纠缠，瑞夏帮忙解围后一起喝酒聊天。 瑞夏借酒劲说起小时候喜欢的姐姐在车祸中去世，他感受到姐姐的身体慢慢变凉，此后再也不愿与人肢体接触。

知音请貂媛帮忙送瑞夏回家，对话间貂媛才知车祸给瑞夏留下多么大的创伤。 知音帮瑞夏整理被子时，瑞夏恍惚间想起姐姐，拉住知音的手不要她离开。 经历过很多次离别的知音明白，瑞夏仍活在痛失挚爱的悲伤时刻。



下集预告里，瑞夏坦言开始喜欢知音，知音问如果那个姐姐再次出现他会怎样？ 貂媛也希望瑞夏和知音交往，一个神秘的声音说：知音可能会变得非常危险。 好想赶快看到第5集！



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