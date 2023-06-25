您的小籠包已上線！青春女團IVE六美使出渾身解數爭奪舞會皇后之冠！安俞真可愛包包頭造型太吸睛

韓國人氣火爆女團IVE六位成員Yujin、Rei、Gaeul、Wonyoung、Liz與Leeseo連續於6月24日及25日在台北流行音樂中心與台灣粉絲們同樂，造型上也非常用心，兩日的髮型也有所不同，今日隊長Yujin安俞真更是梳上了兩個包包頭，高喊「我是大家的小籠包」！





今日的主題是《The Prom Queens》六位美女到底哪一位會是今晚的校園舞會皇后呢？影片中先是介紹了每一位成員的個性與專長，每位都讓全場粉絲們尖叫聲不斷，六位成員們在大螢幕拉起之後現身，各自穿上了格紋的校服打扮，散發青春魅力。





六位成員也分成「珍珠奶茶」與「小籠包」隊來進行遊戲環節，從表情符號猜出歌曲並且還現場跳上一段，包含Seventeen、Aespa、Blackpink Lisa等，每一首歌曲的舞步都難不倒她們。接著在分成三小隊展現各自的才藝，Wonyoung與Rei共同帶來「Me Too」，Yujin與Liz則是帶來抒情演唱「Flashlight」，以及Gaeul與Leeseo帶來大家熟悉的BlackPink名曲「Kill This Love」，六人都使出渾身解數，讓粉絲們看得相當滿足。







新生代女團IVE擁有獨特的音樂風格，溫柔中也帶有女力，受到廣大粉絲們的歡迎，她們在舞台上也大讚「今日的舞台比昨日更漂亮」，因為今日粉絲們的燈海更令她們感動。IVE不斷表達對台灣粉絲們的感謝，大家總是給予非常熱情的回應，也讓六位女孩們覺得一連兩日的演出非常幸福。







Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞