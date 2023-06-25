超有氛圍的韓屋蓮池書咖！建築師收藏3萬圖書免費分享，一開幕就成熱門觀光打卡地

今天來介紹一間位於忠清北道的韓屋書咖，融合傳統與現代的韓屋設計超適合拍照！春有櫻花夏有荷、冬季雪景也別具風情，打算去韓國旅遊的朋友可以安排進行程啦~

這家書咖最近有很多人探訪和打卡，名叫「인문아카이브 양림 & 카페 후마니타스」，即「人文存檔養林 & Cafe Humanitas」。 來曆也很有趣，建造者雖是建築專業出身但對人文學很感興趣，生平收藏了3萬多本人文學領域的書籍。 為了與更多人分享藏書，建造了地上3層的人文檔案庫「養林」，以及地下1層的資料館兼咖啡廳「Humanitas」。



養林從外觀到內部都是傳統韓屋氛圍，咖啡廳則是走現代工業路線，鮮明的風格碰撞獨特又有趣味。 去年落成後獲得「2022年清州市美麗建築物」最優秀賞，是集建築、圖書、咖啡、風景於一體的符合文化空間。



書屋裡的木造柱傘、通往地下咖啡廳的走廊墻壁中的雜像，都是由當地文化遺產匠人製作，增添一份文化底蘊。



還有4個優雅古樸的預約空間，選在這裡辦活動應該會給人感覺主辦者很有品味~



養林北靠父母山、南臨周峯水庫，春季可從館內欣賞櫻花美景，夏季水庫開滿蓮花，冬季蓮池和松樹被皚皚白雪覆蓋，一年四季都有不同的療愈景致。



坐在書籍環繞的韓屋裡，隨手抽一本中意的書，伴著落地窗外開闊的自然風光，再搭配一杯咖啡、大棗生薑茶、亦或是獨家招牌蓮葉抹茶，真的是相當愜意且難忘的時光啊~！



【旅遊資訊】

店名：인문아카이브 양림 & 카페 후마니타스（Archive cafe Yangleem & Humanitas）

營業時間：10：30~21：00，週一定休

地址：忠清北道清州市興德區飛下洞571號（충청북도 청주시 흥덕구 비하동 571）

如何前往：KTX五松站下車後搭乘500路巴士，經過17站後在周峯站下車，向西北徒步10分鐘即可到達。



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