IVE Liz瘦了好多！長髮+小蠻腰重回顏值巔峰

IVE Liz的美貌又回來了！

17日，女團IVE在菲律賓馬尼拉成功舉辦了團隊首場粉絲演唱會「The Prom Queens」，六人合體令當地的粉絲非常興奮。 成員們演唱了搖滾版的《After LIKE》、《LOVE DIVE》，大展全新舞台魅力。 眾人又換上最簡單的白色T恤和牛仔褲，表演了安可曲《NOT YOUR GIRL》，再次炒熱現場氣氛。



本次的舞台上Liz尤為引人矚目，她比之前薄了不少，小蠻腰盡顯，瞬間就吸引了很多人的目光，直呼她的顏值重回巔峰。



出道曲《ELEVEN》之後，因為有一段活動空白期，Liz被粉絲和網友們發現長胖了不少，這也令她引發巨大的爭議，被不少粉絲和網友毒辣評論「再怎麼說也是女愛豆，還是要注意身材管理」、「算了，我已經放棄了，不想再勸你減肥了」、「只有做好自我管理粉絲才不會跑」、「 都已經到這個地步了，連身材管理都做不好」等。



Liz肯定是看到了網友們的評論，而公司也肯定是對她的身材進行了嚴格的管理，這次亮相的Liz整個人都輕盈了不少，也難怪演出結束後她就火速登上了熱搜，粉絲們也驚豔地表示「Liz又瘦回來了」。

此外，IVE還將在臺北、新加坡、曼谷等舉行亞洲巡演。

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