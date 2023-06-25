超有氛围的韩屋莲池书咖！建筑师收藏3万图书免费分享，一开幕就成热门观光打卡地

今天来介绍一间位於忠清北道的韩屋书咖，融合传统与现代的韩屋设计超适合拍照！春有樱花夏有荷、冬季雪景也别具风情，打算去韩国旅游的朋友可以安排进行程啦~

这家书咖最近有很多人探访和打卡，名叫「인문아카이브 양림 & 카페 후마니타스」，即「人文存档养林 & Cafe Humanitas」。 来历也很有趣，建造者虽是建筑专业出身但对人文学很感兴趣，生平收藏了3万多本人文学领域的书籍。 为了与更多人分享藏书，建造了地上3层的人文档案库「养林」，以及地下1层的资料馆兼咖啡厅「Humanitas」。



养林从外观到内部都是传统韩屋氛围，咖啡厅则是走现代工业路线，鲜明的风格碰撞独特又有趣味。 去年落成后获得「2022年清州市美丽建筑物」最优秀赏，是集建筑、图书、咖啡、风景於一体的符合文化空间。



书屋里的木造柱伞、通往地下咖啡厅的走廊墙壁中的杂像，都是由当地文化遗产匠人制作，增添一份文化底蕴。



还有4个优雅古朴的预约空间，选在这里办活动应该会给人感觉主办者很有品味~



养林北靠父母山、南临周峯水库，春季可从馆内欣赏樱花美景，夏季水库开满莲花，冬季莲池和松树被皑皑白雪覆盖，一年四季都有不同的疗愈景致。



坐在书籍环绕的韩屋里，随手抽一本中意的书，伴著落地窗外开阔的自然风光，再搭配一杯咖啡、大枣生姜茶、亦或是独家招牌莲叶抹茶，真的是相当惬意且难忘的时光啊~！



【旅游资讯】

店名：인문아카이브 양림 & 카페 후마니타스（Archive cafe Yangleem & Humanitas）

营业时间：10：30~21：00，周一定休

地址：忠清北道清州市兴德区飞下洞571号（충청북도 청주시 흥덕구 비하동 571）

如何前往：KTX五松站下车后搭乘500路巴士，经过17站后在周峯站下车，向西北徒步10分钟即可到达。



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