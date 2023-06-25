《清潭國際高等學校》學校裡除了Yuri還有更壞心的女生！李恩泉踏入另一陷阱而不自知（EP.7 –8）

[有雷] 《清潭國際高等學校》李恩泉以低收入戶進入貴族學校，除了被校內女王Yuri整得超慘之外，原來身邊還有另一位女生正設下陷阱！而假裝與理事長兒子交往的她，也說出了命案當日她僅目擊兇手的身影，判斷應該是女生，而沒有看見兇手的面貌。

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低收入戶學生金惠仁（李恩泉飾）為了參加富人派對，只好向前家教學生娜妍借了純白禮服，不過這一切都是校內的女王白濟娜（Yuri飾）的計畫，甚至刻意把紅酒到在那件白色禮服上，而金惠仁根本無力賠償高達800萬韓元的禮服，再度讓她了解到以她的背景不該踏入富二代的遊戲中，並且白濟娜要求她無法賠償就得寫下退學申請書。



正當她急得不知道該怎麼辦而到處找尋打工機會時，校內有位女學生金時恩向她伸出了援手，時恩總是特別照顧惠仁，這次聽說了她有資金上的問題，甚至告訴她校內有個男學生，很樂意借同學錢。惠仁真的找上了這位男同學，不過沒想到被要求拍下Cosplay的影片跟照片，甚至要求惠仁直接在他面前換裝，願意給出更高的金額。為了還錢，惠仁丟了自尊。



拿到了錢之後，惠仁找上白濟娜，發現她正被父親的小三，也就是學校的英文老師發生爭執。惠仁甚至為濟娜解圍，並將大把鈔票撒向濟娜，也表達從此兩不相欠，惠仁只想好好完成學業。而理事長的兒子徐道言，非常希望知道墜樓的女友金海仁到底是被誰殺害的，於是假裝與惠仁交往，但惠仁卻告訴他自己當天並沒有看見真兇是誰，只看見了可疑的身影而推測是女性。徐道言警告惠仁，若被父親知道了她根本沒看到真兇，父親很可能有所行動。



假面閨密時恩其實就是在賣場中偷走了惠仁那雙名牌皮鞋的人，她甚至還來到醫院探望昏迷中的金海仁，不過所說的話似乎暗示著她可能就是真兇。而手機裡傳來金惠仁為了錢在男同學面前寬衣解帶的影片，她竟然開心地笑了起來……



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