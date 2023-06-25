《清潭国际高等学校》学校里除了Yuri还有更坏心的女生！李恩泉踏入另一陷阱而不自知（EP.7 –8）

[有雷] 《清潭国际高等学校》李恩泉以低收入户进入贵族学校，除了被校内女王Yuri整得超惨之外，原来身边还有另一位女生正设下陷阱！而假装与理事长儿子交往的她，也说出了命案当日她仅目击凶手的身影，判断应该是女生，而没有看见凶手的面貌。

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低收入户学生金惠仁（李恩泉饰）为了参加富人派对，只好向前家教学生娜妍借了纯白礼服，不过这一切都是校内的女王白济娜（Yuri饰）的计画，甚至刻意把红酒到在那件白色礼服上，而金惠仁根本无力赔偿高达800万韩元的礼服，再度让她了解到以她的背景不该踏入富二代的游戏中，并且白济娜要求她无法赔偿就得写下退学申请书。



正当她急得不知道该怎么办而到处找寻打工机会时，校内有位女学生金时恩向她伸出了援手，时恩总是特别照顾惠仁，这次听说了她有资金上的问题，甚至告诉她校内有个男学生，很乐意借同学钱。惠仁真的找上了这位男同学，不过没想到被要求拍下Cosplay的影片跟照片，甚至要求惠仁直接在他面前换装，愿意给出更高的金额。为了还钱，惠仁丢了自尊。



拿到了钱之后，惠仁找上白济娜，发现她正被父亲的小三，也就是学校的英文老师发生争执。惠仁甚至为济娜解围，并将大把钞票撒向济娜，也表达从此两不相欠，惠仁只想好好完成学业。而理事长的儿子徐道言，非常希望知道坠楼的女友金海仁到底是被谁杀害的，於是假装与惠仁交往，但惠仁却告诉他自己当天并没有看见真凶是谁，只看见了可疑的身影而推测是女性。徐道言警告惠仁，若被父亲知道了她根本没看到真凶，父亲很可能有所行动。



假面闺密时恩其实就是在卖场中偷走了惠仁那双名牌皮鞋的人，她甚至还来到医院探望昏迷中的金海仁，不过所说的话似乎暗示著她可能就是真凶。而手机里传来金惠仁为了钱在男同学面前宽衣解带的影片，她竟然开心地笑了起来……



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