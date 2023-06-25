「財閥女」遇上失去能力的「惡魔」！金裕貞＆宋江主演新劇《My Demon》預計11月播出，好期待這組合！
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「財閥女」遇上失去能力的「惡魔」！金裕貞＆宋江主演新劇《My Demon》預計11月播出，好期待這組合！

明星   2023年6月25日   星期日11:04   Yuan  

（封面圖源：IG@you_r_love、IG@songkang_b）

SBS新劇《My Demon》由宋江、金裕貞主演，講述一夜之間失去能力的惡魔，與四面楚歌的財閥繼承人間的「異種」同居羅曼史。

近日，有工作人員透露《My Demon》預計在11月播出，定檔金土（週五、週六播出）劇，這個陣容真的讓人期待呀！

劇中，宋江飾演「鄭救援」一角，各方面都優於人類，但在一夜之間能力消失的惡魔，是個像溫熱的冰咖啡般矛盾的男子；金裕貞飾演「都道熙」，外表高傲優雅，實則擁有瘋子氣質的財閥繼承人，是個像又甜又鹹的海鹽拿鐵般的女子。

金裕貞在拍攝完奇幻愛情古裝劇《紅天機》後，還拍攝了電影《二十世紀少女》，今年她則是挑戰了音樂劇《莎翁情史》。而宋江的作品也是一部接著一部，在《無法抗拒的他》結束後還拍攝《氣象廳的人們》，接著還有《Sweet Home》第二季和第三季。
（圖源：Netflix《二十世紀少女》劇照） （圖源：IG@you_r_love）（圖源：JBTC《氣象廳的人們》劇照） （圖源：Netflix《Sweet Home 2》劇照）

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