電影《貴公子》金宣虎勤跑舞台問候收到鳳梨一顆！表情從狐疑到豁然開朗〜想起台灣記者會了吧！

電影《貴公子》由6月21日起台灣韓國同步上映，而在片中演出「貴公子」這個關鍵角色的金宣虎更是大家矚目的焦點。在6月24日的舞台問候上他收到了來自台灣粉絲的禮物，抱著一顆鳳梨他的表情瞬間變化，令台灣粉絲們也開心不已！

故事要從金宣虎見面會的台灣記者會說起，當時站在舞台上的金宣虎，接下了主辦單位送上的大鳳梨，一開始只覺得重量非常重，拍完照片之後也由工作人員協助拿到台下，但當時金宣虎一聽說鳳梨在台灣的象徵性是「好運旺旺來」會大發的意思，立刻奔下台重新抱著那一籃鳳梨要求記者重新幫他拍照，還閉上眼睛念念有詞的許願「《貴公子》大發」，成為這場記者會相當逗趣又令人難忘的畫面。





6月24日金宣虎與《貴公子》主要演員及導演正勤跑宣傳進行舞台問候，他收到了一顆軟材質的假鳳梨禮物，影片中可看見他正拍著鳳梨詢問著台下「這是什麼？」滿臉問號的表情，而下一秒他似乎突然記起了什麼，頻頻朝著鳳梨比出了大拇指超讚的樣子，看來他是想起了台灣的記者會現場了！接著他還向身旁的導演解釋鳳梨的含意，真是太可愛了〜



電影《貴公子》是金宣虎的大螢幕出道作品，而他在片中的表現也可圈可點，不管是導演或是同劇前輩演員金剛于都對他讚譽有加，而他在片中飾演著不可或缺的「貴公子」一角，讓觀眾們看見前所未有的壞壞金宣虎。劇情反轉再反轉，相當精采，全台現正熱映中。



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