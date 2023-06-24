金銀姬編劇搭金泰梨&吳正世，《惡鬼》強勢登場開出9.9%收視率！首集還有陳善圭、金成圭等客串

「你開門了……」
《Signal》（信號）、《屍戰朝鮮》金銀姬編劇最新力作《惡鬼》已在昨（23）日首播，開出全韓AGB平均9.9%收視率，瞬間收視12.8%。
《惡鬼》劇情描述一個被附身的女人（金泰梨 飾）與一個看得見鬼的男人（吳正世 飾）相遇，為了揭開神秘的死亡案件而奮鬥。關於昨晚的首播內容，大部分觀眾都給予正面評價，主要讚許節奏明快、懸疑氛圍拿捏得好，並非「為嚇人而嚇人」。雖然有人認為沒想像中恐怖，但也有人認為畫面多次出現的「散髮女鬼」讓人很毛骨悚然。
악귀 붙은 그림자 연출 미친 pic.twitter.com/0fb0agb20N— 취향 (@loverflavor) June 23, 2023
首集，故事的開端從驚喜客串的演員開啟，藝秀晶與陳善圭扮演一對母子，在一個深夜出現一陣騷動後，陳善圭扮演的民俗學教授具講模在房間內上吊身亡。原來，具講模是女主角具散影（金泰梨 飾）的父親，他在生前也許已想到自己會遭遇不測，寫了封信給同業的廉海上（吳正世 飾），請求對方看顧自己的女兒。
廉海上不斷從具散影身上看見散髮女鬼的影子，確定她被附身了，而具散影在身邊不斷有人死亡後（金成圭客串的詐欺犯，以及一名偷拍國中生），也開始相信了。奇怪的是，散髮女鬼並沒有因為死者出現而壯大，那些人的死亡也許是其他鬼下的手……
下集預告，也就是今晚播出的第二集，廉海上開始從具散影身上找答案，問到了具講模遺留給具散影的「紅髮帶」……收視有望再升高。
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