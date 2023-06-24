金银姬编剧搭金泰梨&吴正世，《恶鬼》强势登场开出9.9%收视率！首集还有陈善圭、金成圭等客串

「你开门了……」
《Signal》（信号）、《尸战朝鲜》金银姬编剧最新力作《恶鬼》已在昨（23）日首播，开出全韩AGB平均9.9%收视率，瞬间收视12.8%。
《恶鬼》剧情描述一个被附身的女人（金泰梨 饰）与一个看得见鬼的男人（吴正世 饰）相遇，为了揭开神秘的死亡案件而奋斗。关於昨晚的首播内容，大部分观众都给予正面评价，主要赞许节奏明快、悬疑氛围拿捏得好，并非「为吓人而吓人」。虽然有人认为没想像中恐怖，但也有人认为画面多次出现的「散发女鬼」让人很毛骨悚然。
악귀 붙은 그림자 연출 미친 pic.twitter.com/0fb0agb20N— 취향 (@loverflavor) June 23, 2023
首集，故事的开端从惊喜客串的演员开启，艺秀晶与陈善圭扮演一对母子，在一个深夜出现一阵骚动后，陈善圭扮演的民俗学教授具讲模在房间内上吊身亡。原来，具讲模是女主角具散影（金泰梨 饰）的父亲，他在生前也许已想到自己会遭遇不测，写了封信给同业的廉海上（吴正世 饰），请求对方看顾自己的女儿。
廉海上不断从具散影身上看见散发女鬼的影子，确定她被附身了，而具散影在身边不断有人死亡后（金成圭客串的诈欺犯，以及一名偷拍国中生），也开始相信了。奇怪的是，散发女鬼并没有因为死者出现而壮大，那些人的死亡也许是其他鬼下的手……
下集预告，也就是今晚播出的第二集，廉海上开始从具散影身上找答案，问到了具讲模遗留给具散影的「红发带」……收视有望再升高。
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