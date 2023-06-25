韓國這座夢幻的紫色小島絕對不要一個人去！政府斥巨資打造，韓網友極力反駁：別去

一座紫色的小島，夢幻與浪漫的背後有著極度黑暗的歷史。

位於韓國西南部新安郡的紫色島，因土生土長的紫色桔梗花和鈴蘭花，被地方政府打造成一個紫色小島的旅遊景點而得名。 為了配合紫色島的理念，當地又大面積種植了薰衣草、紫玉蘭、繡球花等紫色的花朵。 除了寒冷的冬天之外，春夏秋三季的小島都是滿眼的紫色花海，浪漫又夢幻。



近年來紫色島又因為與「世界豆」防彈少年團的應援色相同而吸引了不少遊客前來打卡。 據說那裡的老人家們聽多了防彈少年團的名號，也逐漸成為他們的粉絲，還很非常期待防彈少年團的成員們能夠在今年出道10週年之際訪問小島。



小島上眼睛望去的地方全都沈浸在紫色中，紫色的道路、紫色的房屋、紫色的橋樑、紫色的電話亭 ，就連路邊咖啡店裡賣的雪糕都是紫色，讓人置身其中，仿彿一秒進入充滿童話色彩的夢幻王國。



若你只以為這是一座充滿童話氣息的小島，那就錯了。實際上紫色島在韓國本土也存在著極大的爭議，一方面因為全島都是紫色而營造出無敵的浪漫唯美氣息，另一方面則因為存在著另所有人震驚的黑暗歷史，新安郡也被稱為「奴隸之島」、「墮落之島」。 2004年震驚全韓的奴隸事件在此發生，65歲張某經常暴力毆打49歲男子金某，看不下去的鄰居憤而報警，這才發現金某5歲時被拐賣到島上，度過了長達44年的奴隸生活。 2014年，此地再次發生多起誘拐並監禁智力殘疾人、強迫他們無常勞動的事情，熱門韓劇《模範計程車》中的「鹽田」案件就以此為藍本改編，黑仲介以低廉價格將騙來的智障人士賣給當地人，他們被迫長時間無薪工作，若是不勞動，就會被暴力毆打...... 除此之外，2016年新安郡黑山島還發生集體強姦外派國小女教師的惡性事件等，這裡也是全韓國69個中等都市犯罪率最高的城市，當地曾設立警告標誌「女性、孩童獨自一人時有可能會遇害，希望大家在散步、運動時一定要與監護人同行。」





2015年開始新安郡當地政府斥巨資打造了紫色小島，在多年不遺餘力的宣傳之下有了現在的名氣，吸引了越來越多的遊客前往，但不少韓國網民對在新安郡發生過的多起惡性事件印象深刻，於是紛紛上網提醒想要前去旅遊的人，更斥責新安郡利用顏色蹭防彈少年團熱度，痛罵：「千萬不要去」、「最近怎麼越來越多人宣傳那裡了，可怕」、「不要因為好奇心去那裡」、「防彈少年團的公司為什麼不起訴那裡」等。

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