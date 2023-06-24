狗血劇教母林成漢新作今晚登場：《仙女榴槤》婆媳戀預告引爆熱話！

準備好刷新你的三觀了嗎？

由韓國「狗血劇教母」林成漢（Phoebe）編劇和《秘密花園》申宇哲導演攜手打造的全新奇幻浪漫韓劇《仙女榴槤》即將在今晚（24日）首播！

奇幻韓劇《仙女榴槤》講述來自朝鮮時代兩班家族的杜理安（朴柱美飾）和 金小暑（李多妍飾），在月蝕之夜穿越到2023年段家別墅的盛大派對，從此與段氏一家展開奇妙且超越時代的命運故事。其中朴柱美飾演的「杜理安」與「榴槤」同音，《仙女榴槤〉也是以她為中心展開的奇幻故事。



韓國「收視率教母」林成漢（Phoebe）編劇擅長撰寫狗血題材，由她主理的《結婚作詞，離婚作曲》三部曲，便不乏天馬行空的橋段，如後母情挑繼子、老爺寃魂不散鬼上身，甚至高富帥因生命垂危而被改造成人工智慧人類⋯⋯雖然有網民直指劇情荒誕無稽，但是仍不影響觀眾追看的決心，該劇不但多次刷新「TV朝鮮」自製戲劇的收視紀錄，第一季及第三季還連續16集位居「綜合編成頻道」同時段收視冠軍，成為該台的門面之作！

因此自「TV朝鮮」宣布林成漢時隔一年多再推新作後，便引發廣大觀眾關注；加上《結婚作詞，離婚作曲》女主角朴柱美、全盧民和尹海英等演員回巢演出，讓人不禁期待林成漢再度寫出腦洞大開的瘋狂情節！



近日《仙女榴槤》的首波預告曝光，片中尹海英飾演的張世美向熟睡女子表達愛意：「婆婆我愛你，不是作為兒媳，而是作為一個女人去愛你！」網上一度傳出《仙女榴槤》是一部大尺度的「GL戀曲」，後來林成漢在專訪澄清：「我的新作品是婆媳之間的愛情？這不可能。」製作組也透露《仙女榴槤》是一部穿越時空的奇幻情節劇集，婆媳之間並沒有愛情線。《仙女榴槤》將於6月24日起逢星期六、日在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看！



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