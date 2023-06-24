狗血剧教母林成汉新作今晚登场：《仙女榴槤》婆媳恋预告引爆热话！

准备好刷新你的三观了吗？

由韩国「狗血剧教母」林成汉（Phoebe）编剧和《秘密花园》申宇哲导演携手打造的全新奇幻浪漫韩剧《仙女榴槤》即将在今晚（24日）首播！

奇幻韩剧《仙女榴槤》讲述来自朝鲜时代两班家族的杜理安（朴柱美饰）和 金小暑（李多妍饰），在月蚀之夜穿越到2023年段家别墅的盛大派对，从此与段氏一家展开奇妙且超越时代的命运故事。其中朴柱美饰演的「杜理安」与「榴槤」同音，《仙女榴槤〉也是以她为中心展开的奇幻故事。



韩国「收视率教母」林成汉（Phoebe）编剧擅长撰写狗血题材，由她主理的《结婚作词，离婚作曲》三部曲，便不乏天马行空的桥段，如后母情挑继子、老爷寃魂不散鬼上身，甚至高富帅因生命垂危而被改造成人工智慧人类⋯⋯虽然有网民直指剧情荒诞无稽，但是仍不影响观众追看的决心，该剧不但多次刷新「TV朝鲜」自制戏剧的收视纪录，第一季及第三季还连续16集位居「综合编成频道」同时段收视冠军，成为该台的门面之作！

因此自「TV朝鲜」宣布林成汉时隔一年多再推新作后，便引发广大观众关注；加上《结婚作词，离婚作曲》女主角朴柱美、全卢民和尹海英等演员回巢演出，让人不禁期待林成汉再度写出脑洞大开的疯狂情节！



近日《仙女榴槤》的首波预告曝光，片中尹海英饰演的张世美向熟睡女子表达爱意：「婆婆我爱你，不是作为儿媳，而是作为一个女人去爱你！」网上一度传出《仙女榴槤》是一部大尺度的「GL恋曲」，后来林成汉在专访澄清：「我的新作品是婆媳之间的爱情？这不可能。」制作组也透露《仙女榴槤》是一部穿越时空的奇幻情节剧集，婆媳之间并没有爱情线。《仙女榴槤》将於6月24日起逢星期六、日在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看！



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