早在《與神同行》就合作！《犯罪都市3》李浚赫接到馬東石親自打電話，沒看劇本就決定出演

21日的《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來因《犯罪都市3》人氣高漲的演員李浚赫做客，聊到出演《犯罪都市3》的契機，竟然是因為馬東石一通電話，連劇本都沒看就答應了！

李浚赫在最近上映的電影《犯罪都市3》飾演反派「朱成哲」，作品和演員都獲得巨大人氣，不少觀眾吵著要他拍愛情喜劇。 提到出演該片的原因，李浚赫透露當時《犯罪都市2》還沒上映，剛好他有一兩年時間沒有工作、只偶爾客串作品，對未來感到茫然，於是一個人跑去江華島旅行。 這時馬東石打來電話說要拍《犯罪都市3》，問他要不要演反派角色？



李浚赫和馬東石其實並不很熟，只是之前拍《與神同行》時打過幾次照面，似乎給對方留下了不錯的印象。 當時李浚赫飾演為逃避責任而下令掩埋瀕死士兵的陸軍中尉「朴武信」，馬東石飾演守護人類宅邸的家神「成造神」。





李浚赫從小就非常喜歡電影，讀採訪時看到好萊塢演員之間有很多這樣的幕後故事，而且馬東石前輩就是好萊塢演員，令他驚覺：「仿彿（採訪中的）故事發生在自己身上，不知不覺就說了「好」，甚至連劇本都還沒看。 真的非常感謝。」



結果證明李浚赫的直覺是對的！《犯罪都市2》去年5月上映後跨入「千萬電影」行列，《犯罪都市3》今年5月底正式公開，上映僅21天就突破900萬觀影人次、連續4周穩居票房榜首，有望成為該係列第二部「千萬電影」。



節目中李浚赫還分享了為已去世愛犬Popcorn做的遊戲和繪本，坦言相信Popcorn在更好的地方等他，聊到深情處不禁聲音哽咽。很多網友看過這期節目都對他好感更加一層，這樣帥氣、善良、開朗、真誠的演員，真的應該有更多機會、出演更多作品啊！



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