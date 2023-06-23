馬東石《永恆族》後再戰好萊塢！末世科幻巨製《Hell Divers》兼任主演&製作人，《極惡對決》翻拍美版

隨著《犯罪都市》一連三部票房大爆，馬東石進軍美國好萊塢的動作也受到關註。 據外媒，馬東石將為科幻電影《Hell Divers》擔任主演及製作人，經紀公司Big Punch娛樂也證實了這一消息。

據電影和娛樂新聞網站《Deadline》報道，電影《Hell Divers》改編自紐約時報暢銷作家Nicholas Sansbury Smith的同名末世科幻小說，講述第三次世界大戰結束兩個世紀後的故事，馬東石飾演男主角「Xavier」並參與製作。



《Hell Divers》小說中，人類把巨大飛艇作為最後堡壘，環繞地球尋找適合居住的地方。 大多數飛艇已因老舊而墜落地面，僅剩兩艘飛艇的命運則仰賴一群被稱為「Hell Divers」的人。 Hell Divers會冒著生命危險跳傘到地面尋找飛艇所需零件，以維繫人類生存，其中最為傳奇的核心人物就是「Xavier」。 電影將根據該系列的前3本書進行改編，目前小說已出版到第10部。



馬東錫在2021年上映的電影《永恆族》中與安潔莉娜・裘莉（Angelina Jolie）對戲、首次闖入好萊塢，也成為Marvel首位韓國籍主角。 對於新片《Hell Divers》，馬東石表示很榮幸能參與到這部著名科幻小說真人版的製作中，稱「Xavier」是一個十分堅韌且細緻的人物。製片人Ari Arad和Jerome Chen、Chris S Lee都對馬東石的加入感到興奮，稱他具有無可否認的才華和魅力、獨特的勇氣和情感，期待他詮釋出Xavier令人著迷的勇敢和精神，為觀眾帶來後末日類型的精彩故事。



《Hell Divers》將由《秘境探險》製片商阿拉德製片公司（Arad Productions）擔任製作，奧斯卡提名視覺效果主管、動畫導演Jerome Chen參與製作，《迫降危機（Plane）》《救命緝約（The Contractor）》編劇J.P. Davis負責改編劇本，導演人選尚未確定。 馬東石和B&C Content的Chris S Lee也將通過他們在美國的製片公司Gorilla 8 Productions參與製作。Gorilla 8 Productions致力於將已有IP打造為電影、劇集、動畫等內容，目前在美國和韓國積極開發數十個影視項目。

此外，馬東石還將與派拉蒙影業（Paramount）合作拍攝美版《極惡對決（The Gangster， The Cop， The Devil）》，同樣擔任主演及製片人之一。



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