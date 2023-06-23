《今生也請多指教》牽手後直球求婚！活過19次，知音終於看見別人的悲傷（EP.02）
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《今生也請多指教》牽手後直球求婚！活過19次，知音終於看見別人的悲傷（EP.02）

韓劇   2023年6月23日   星期五18:06   Sani  

（封面圖源：FB@tvNDrama，Netflix@《今生也請多指教》截圖）

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。

第2集裡，知音繼續向瑞夏暗示她的身份，甚至小小期待他想起的不是知音，而是珠媛...
圖源：《今生也請多指教》海報）

*以下內容包含《今生也請多指教》第2集關鍵內容！
（圖源：KSD）

跑吧！把恐懼拋在後頭！

潘知音在仁寺洞偶遇恐慌症發作的文瑞夏，拉著手帶他迅速離開。 知音以為瑞夏聽不見，自顧自說起壬辰倭亂時目睹屍橫遍野的慘狀、不顧一切奔跑以逃離恐懼和悲傷，結果被瑞夏誤以為有虛言症XD被活過19次的人關心和保護，瑞夏知道的話一定超有安全感吧~
（圖源：FB@tvNDrama）

原來是妳

知音陸續給瑞夏很多關於她身份的暗示，例如逃離恐慌後對他說「我們結婚吧」。 瑞夏終於想起知音就是讀書時遇見的神秘小女孩，當時他心情鬱悶跑去工地敲磚墻被人發現，就是她拉著他跑開、幫他包紮傷口，還向他求婚。
（圖源：Netflix@《今生也請多指教》截圖）

別人的悲傷

知音之所以這樣喜歡瑞夏，是因為活到第18次與瑞夏相處時第一次感受初戀的溫暖與喜悅，令她仿彿重新回到十幾歲，深深愛上這個單純可愛的男孩。

知音請瑞夏記住她會一直為他提供幫助，終於瑞夏向她開口了：請她開車帶他去掃墓。 可能很多觀眾以為瑞夏是去看望媽媽，沒想到墓上寫的竟是知音前世的名字「尹珠媛」。 知音看著瑞夏思念尹珠媛、一臉悲傷的模樣，自己也陷入百感交集：每一世都只有她送走別人、從來只感受到自己的悲傷，這一世居然看到別人為她悲傷。 （結尾有洋蔥啊！編劇完全讓人感受到知音的心酸T^T）
（圖源：Netflix@《今生也請多指教》截圖）

此外，這集還出現了尹珠媛妹妹尹貂媛成年後的模樣（河允景飾演），沒想到她也喜歡瑞夏，但瑞夏不知為何一直迴避她。 知音見到前世的妹妹十分開心，還悄悄幫她報名酒店的招標項目。 希望這條副線不要太虐啊~
（圖源：Netflix@《今生也請多指教》截圖）

第二集延續第一集獲得好評，漫畫原著粉也對劇情和三位主演十分滿意：「小知音太可愛了」、「蹺蹺板那段好心動」、「真的每一集都在開快車，要求交往、求婚、告白，真有妳的」、「這部最爽的就是同時滿足年下年上的感覺」、「睡前來看安普賢洗澡（？ ）」、「為什麼游泳要穿衣服」、「雖然肌肉藏不住但這樣好像也不錯（咦」、「結尾的知音真的有感受到悲傷，嗚嗚。 被留下的人真的只有痛苦」、「看著心愛的人的墳墓跟看著心愛的人望著自己的墳墓，到底哪個比較悲傷？」

下集預告裡，知音再次對瑞夏告白，而貂媛也沒打算隱藏自己的心意。 瑞夏和知音相處時總是感到姐姐在身邊，知音則因為與前世的姻緣產生糾葛，似乎陷入麻煩。 這部劇一共有12集，超期待這週六的更新啊！

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