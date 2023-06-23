《今生也请多指教》牵手后直球求婚！活过19次，知音终於看见别人的悲伤（EP.02）

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。

第2集里，知音继续向瑞夏暗示她的身份，甚至小小期待他想起的不是知音，而是珠媛...



*以下内容包含《今生也请多指教》第2集关键内容！



跑吧！把恐惧抛在后头！

潘知音在仁寺洞偶遇恐慌症发作的文瑞夏，拉著手带他迅速离开。 知音以为瑞夏听不见，自顾自说起壬辰倭乱时目睹尸横遍野的惨状、不顾一切奔跑以逃离恐惧和悲伤，结果被瑞夏误以为有虚言症XD被活过19次的人关心和保护，瑞夏知道的话一定超有安全感吧~



原来是你

知音陆续给瑞夏很多关於她身份的暗示，例如逃离恐慌后对他说「我们结婚吧」。 瑞夏终於想起知音就是读书时遇见的神秘小女孩，当时他心情郁闷跑去工地敲砖墙被人发现，就是她拉著他跑开、帮他包扎伤口，还向他求婚。



别人的悲伤

知音之所以这样喜欢瑞夏，是因为活到第18次与瑞夏相处时第一次感受初恋的温暖与喜悦，令她仿佛重新回到十几岁，深深爱上这个单纯可爱的男孩。

知音请瑞夏记住她会一直为他提供帮助，终於瑞夏向她开口了：请她开车带他去扫墓。 可能很多观众以为瑞夏是去看望妈妈，没想到墓上写的竟是知音前世的名字「尹珠媛」。 知音看著瑞夏思念尹珠媛、一脸悲伤的模样，自己也陷入百感交集：每一世都只有她送走别人、从来只感受到自己的悲伤，这一世居然看到别人为她悲伤。 （结尾有洋葱啊！编剧完全让人感受到知音的心酸T^T）



此外，这集还出现了尹珠媛妹妹尹貂媛成年后的模样（河允景饰演），没想到她也喜欢瑞夏，但瑞夏不知为何一直回避她。 知音见到前世的妹妹十分开心，还悄悄帮她报名酒店的招标项目。 希望这条副线不要太虐啊~



第二集延续第一集获得好评，漫画原著粉也对剧情和三位主演十分满意：「小知音太可爱了」、「跷跷板那段好心动」、「真的每一集都在开快车，要求交往、求婚、告白，真有你的」、「这部最爽的就是同时满足年下年上的感觉」、「睡前来看安普贤洗澡（？ ）」、「为什么游泳要穿衣服」、「虽然肌肉藏不住但这样好像也不错（咦」、「结尾的知音真的有感受到悲伤，呜呜。 被留下的人真的只有痛苦」、「看著心爱的人的坟墓跟看著心爱的人望著自己的坟墓，到底哪个比较悲伤？」

下集预告里，知音再次对瑞夏告白，而貂媛也没打算隐藏自己的心意。 瑞夏和知音相处时总是感到姐姐在身边，知音则因为与前世的姻缘产生纠葛，似乎陷入麻烦。 这部剧一共有12集，超期待这周六的更新啊！



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