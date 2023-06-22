美媒稱BLACKPINK Jennie足以拿艾美獎！讚《偶像漩渦》裡演技出色，期待獲葛萊美提名

女團BLACKPINK 成員Jennie在HBO影集《偶像漩渦The Idol》裡的大膽表現在網友中引起褒貶不一的評價，近日美國媒體《Forbes》刊文稱Jennie的演技十分出色，完全有資格獲得艾美獎。

《Forbes》近日刊登評論文章「BLACKPINK的Jenni在《偶像漩渦》之後應該做什麼？」 ，稱Jennie通過該劇獲得全球各地粉絲的好評，展現出的優秀演技讓她有足夠資格獲得包括艾美獎（Emmy Awards）在內的榮譽。 如果參與該劇的OST歌曲，更有希望參與角逐葛萊美獎（Grammy Awards）。



但網友觀點似乎並不一致，比起支持，很多人對Jenni的表演抱持不理解的態度。

Jennie在《偶像漩渦The Idol》第一次挑戰演戲，還因此參加了第76屆坎城影展，但劇中大尺度服裝和火辣表演引起部份粉絲擔憂：第一集和男舞者貼身熱舞、動作頗為十九禁，第二集講出破格台詞「她比我更會xx嗎？」 ，第三集登台表演繼續與男舞者性感互動，服裝布料少到只能勉強遮住關鍵部位，每一次亮相都在網上掀起討論。



Momentos de Jennie como Dyanne hasta ahora en The Idol pic.twitter.com/lGsKyUILkF — Bollito Rosa {Jennie es Dyanne} (@blinkrosefore) June 12, 2023

Jennie是以客串形式參與這部劇，戲份原本就不多，偏偏每次出場都涉及十九禁內容，令不少粉絲感到不安和擔憂。 而且參演這部戲不是所屬社的安排，而是由Jennie本人親自決定，她當時通過YG娛樂表示「讀劇本後感到太有魅力了，非常渴望出演」。 Jennie對自己的角色和戲份應該已經有充分認知，作出這一決定也讓不少粉絲感到疑惑與不滿。



不過也有網友認為Jennie首次演戲就很放得開、演技值得期待，更指責《偶像漩渦The Idol》給Jennie的戲份太少，似乎只是利用她的性感形象為劇集做宣傳。



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