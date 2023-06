美媒稱BLACKPINK Jennie足以拿艾美獎！讚《偶像漩渦》裡演技出色，期待獲葛萊美提名

女團BLACKPINK 成員Jennie在HBO影集《偶像漩渦The Idol》裡的大膽表現在網友中引起褒貶不一的評價,近日美國媒體《Forbes》刊文稱Jennie的演技十分出色,完全有資格獲得艾美獎。

《Forbes》近日刊登評論文章「BLACKPINK的Jenni在《偶像漩渦》之後應該做什麼?」 ,稱Jennie通過該劇獲得全球各地粉絲的好評,展現出的優秀演技讓她有足夠資格獲得包括艾美獎(Emmy Awards)在內的榮譽。 如果參與該劇的OST歌曲,更有希望參與角逐葛萊美獎(Grammy Awards)。



但網友觀點似乎並不一致,比起支持,很多人對Jenni的表演抱持不理解的態度。

Jennie在《偶像漩渦The Idol》第一次挑戰演戲,還因此參加了第76屆坎城影展,但劇中大尺度服裝和火辣表演引起部份粉絲擔憂:第一集和男舞者貼身熱舞、動作頗為十九禁,第二集講出破格台詞「她比我更會xx嗎?」 ,第三集登台表演繼續與男舞者性感互動,服裝布料少到只能勉強遮住關鍵部位,每一次亮相都在網上掀起討論。



