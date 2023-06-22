美媒称BLACKPINK Jennie足以拿艾美奖！赞《偶像漩涡》里演技出色，期待获葛莱美提名

女团BLACKPINK 成员Jennie在HBO影集《偶像漩涡The Idol》里的大胆表现在网友中引起褒贬不一的评价，近日美国媒体《Forbes》刊文称Jennie的演技十分出色，完全有资格获得艾美奖。

《Forbes》近日刊登评论文章「BLACKPINK的Jenni在《偶像漩涡》之后应该做什么？」 ，称Jennie通过该剧获得全球各地粉丝的好评，展现出的优秀演技让她有足够资格获得包括艾美奖（Emmy Awards）在内的荣誉。 如果参与该剧的OST歌曲，更有希望参与角逐葛莱美奖（Grammy Awards）。



但网友观点似乎并不一致，比起支持，很多人对Jenni的表演抱持不理解的态度。

Jennie在《偶像漩涡The Idol》第一次挑战演戏，还因此参加了第76届坎城影展，但剧中大尺度服装和火辣表演引起部份粉丝担忧：第一集和男舞者贴身热舞、动作颇为十九禁，第二集讲出破格台词「她比我更会xx吗？」 ，第三集登台表演继续与男舞者性感互动，服装布料少到只能勉强遮住关键部位，每一次亮相都在网上掀起讨论。



Momentos de Jennie como Dyanne hasta ahora en The Idol pic.twitter.com/lGsKyUILkF — Bollito Rosa {Jennie es Dyanne} (@blinkrosefore) June 12, 2023

Jennie是以客串形式参与这部剧，戏份原本就不多，偏偏每次出场都涉及十九禁内容，令不少粉丝感到不安和担忧。 而且参演这部戏不是所属社的安排，而是由Jennie本人亲自决定，她当时通过YG娱乐表示「读剧本后感到太有魅力了，非常渴望出演」。 Jennie对自己的角色和戏份应该已经有充分认知，作出这一决定也让不少粉丝感到疑惑与不满。



不过也有网友认为Jennie首次演戏就很放得开、演技值得期待，更指责《偶像漩涡The Idol》给Jennie的戏份太少，似乎只是利用她的性感形象为剧集做宣传。



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