JTBC最新搞笑搜查電視劇《時髦一點》8月12日首播！韓志旼＋李民基＋SUHO合體

JTBC的新劇《時髦一點》即將接檔《歡迎來到王之國》於8月12日首播，由韓志旼、李民基、SUHO聯手帶來搞笑的犯罪搜查故事。

電視劇《時髦一點》描述在一個零犯罪的清靜農村中，偶然出現有著超能力的誠實女獸醫，只要碰到對方屁股，她能夠看見人與動物的過往，與一位為了回歸首爾廣搜隊的刑警，必須借助女獸醫的超能力，兩人將展開一段搞笑聯手搜查故事，在看似平靜的村莊裡，解決著村民出現的大大小小奇怪問題，他們卻捲入了連續殺人事件……



本劇再度集結了《如此耀眼》的團隊，包含女主角韓志旼，導演金鉐潤與作家李南奎，相隔四年再度攜手出擊，預計將帶來溫暖又風趣的劇情風格。加上《我的出走日記》李民基，以及可望帶來演技變身的SUHO，都令觀眾們相當期待。

韓志旼在本劇中將飾演一位在偶然的機會會突然出現超能力讀心術的女獸醫，只要摸到人或是動物的屁股，就能看見他們的過去。而平時熱情又愛管閒事的她正在測試自己的能力值，卻被熱血刑警李民基撞見，間接使用了這能力而破解了謎團，韓志旼這次將帶來什麼樣的新面貌，也令人非常好奇。



李民基則是飾演一位熱血與慾望都滿級的刑警，渴望再度回到廣搜隊的他，在寧靜的故鄉，偶然發現了韓志旼的特殊能力，並將其運用在查案中，兩人密不可分的關係中，卻也捲入了連續殺人事件，更加刺激了刑警的熱血本能，演技多變的李民基與韓志旼將在本劇中有怎樣的合作默契？

SUHO則在劇中飾演擁有天使般外表的金善宇一角，在便利商店打工的他，笑容擄獲了韓志旼的心，不過在這樣無害帥氣的外表下卻隱藏著神祕的另一面，令人期待SUHO本次的演技挑戰。JTBC新劇《時髦一點》將接檔潤娥與李俊昊的《歡迎來到王之國》於8月12日首播。

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