《歡迎來到王之國》潤娥無往不利的天使笑容踢到鐵板！霸道本部長李俊昊超任性〜（EP.1 –2）

[有雷] 《歡迎來到王之國》雖然在首播第一集被嫌劇情老套評價兩極，但第二集的收視率立刻就向上成長了。以成為酒店接待員為夢想的潤娥，天使般的笑容絕對是她最棒的武器，卻遇上了看見虛偽笑臉就感到不舒服的任性本部長李俊昊，兩人十分不情願但卻必須合作拍攝影片，粉紅泡泡開始萌芽。

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從小立志成為酒店接待員的天嗣朗（潤娥飾），雖知道自己學歷不符規定仍報名了王者酒店的面試，表現特殊獲得破格錄取，精通多國語言以及擁有天使般笑容的她，從實習生時期就獲得拔擢為大廳服務生。她的兩位閨密一位是空姐，一位是精品店的銷售員，三人都從事服務業，深知每一領域服務的辛苦，常聚在一起喝酒或到夜店狂歡。



王者集團的第二代繼承人具元（李俊昊飾），原本潛伏在飯店內成為實習員工，但因為看不慣管理階層的潛規則而讓他挺身而出，也立刻被揭露了身分，他也僅短暫待了幾天後又再度前往英國讀書，與具元同父異母的姐姐正經營著酒店，也很擔心弟弟表現優異，可能會與她爭奪酒店，於是一直懷有敵意。



時間就這樣過了七年多，具元再度回到韓國，出任王者酒店的本部長，而天嗣朗則是飯店票選出的最親切接待員。因七年前在健身房的一場誤會讓天嗣朗一度以為具元是變態，而對他不懷好意，但在誤會解開後天嗣朗也真心道歉，不過具元卻要她「不要笑」，原來他從小對於身邊的人虛偽笑容感到非常不舒服，在台上致詞時看到台下員工全掛著笑臉，讓他差點昏厥，他批評天嗣朗臉上是「資本主義的微笑」，不如不笑。



具元總是一副難以取悅的冷酷表情，加上姊姊展現出的敵意，讓他備感壓力。而天嗣朗也面對一個相當不體貼的男朋友，感到想要逃離一切。為了宣傳王者飯店，本部長具元與最親切優秀員工天嗣朗需要合拍一支宣傳影片，並進行一段訪談，於是兩人出差到濟州島進行拍攝。具元的姐姐看來在訪題上動了手腳，天嗣朗跟具元會如何應變呢？



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