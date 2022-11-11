《D.P：逃兵追緝令2》殺青在即！丁海寅分享具教煥、孫錫求、金成均合照，池珍熙也上傳「不同以往」的自拍

歷經半年的拍攝，《D.P：逃兵追緝令2》終於要殺青了！
成為今年（2022年）「百想」三冠王的Netflix熱門韓劇《D.P：逃兵追緝令》，於5月底開始拍攝第2季。不只召集原班人馬丁海寅、具教煥、金成均、孫錫久等人，還新加入《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《60天，指定倖存者》的池珍熙，以及《三十九》、《便利店新星》的金智賢，分別飾演陸軍本部的法務室長「具滋雲」，和國防部檢察團作戰科長「徐恩」。
該部作品改編自網漫《D.P：狗之日》，描述服役中的二等兵──安俊浩（丁海寅 飾），某天忽然成為「逃兵追緝組」（Deserter Pursuit，簡稱：D.P）的成員之一，並與韓浩烈組長（具教煥 飾）追逐逃兵的過程中，一起經歷的故事。此一獨特又發人深省的設定，引發海內、外眾多討論。
第2季的拍攝即將結束，男主角丁海寅於個人Instagram分享穿著軍裝的自拍，帥度破表。之後還陸續分享與同劇演員的合照，令粉絲們相當期待。
和林智燮（孫錫求 飾）一起的合照，這兩位的表情也太可愛 > <
而作為新角色出演第2季的池珍熙，也通過個人Instagram分享自拍。有追蹤他的粉絲應該知道，長期以來池珍熙都會在IG「打卡」，「無表情自拍」成為他的招牌。但這次的「角度」不同，也是他少數不在室內、不在車內，以穿著戲服（軍服）的模樣亮相。（大叔好帥啊！）
另外，丁海寅在拍攝《D.P：逃兵追緝令2》時，與高庚杓、金慧峻等合作的Disney+原創電視劇 《異瞳》也即將於下月（12月）公開。劇情描述擁有不死之身的最新人種「Connect」東修（丁海寅 飾），被器官走私組織綁架、奪走一隻眼睛。得知自己的眼睛在一名引起全國人民憤恨的連續殺人魔身上後，他展開猛烈的追擊戰。
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