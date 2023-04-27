Super Junior利特&東海《Super Trip 5》登山遇「前E.L.F.」，還被路人伯母喊冤家XD

Super Junior利特與東海主持的SM C&C網路綜藝節目《Super Trip》以第5季回歸啦！昨（26）日播出的首集就有搞笑畫面誕生。

《Super Trip 5》又名「Super Trip in Mountain」，顧名思義是要爬山，首集利特與東海就到登山用品店挑裝備，並開啟清溪山登山行。登山路途不免會遇上許多人，此集就有兩個利特與東海被認出且相當好笑的畫面。

利特、東海與路人擦肩而過便會打聲招呼，就有一組女子經過，其中一女看見他們就說：「我以前是E.L.F.。」東海還試著想挽回(?)，轉頭對她們喊：「下下週演唱會──」但利特頭也不回淡淡的說：「已經賣完了。」



不久，他們就遇到一群伯母，其中一位秒認東海，另一位也認出利特，東海表情又驚又喜。殊不知，伯母不是要向他們表明自己是粉絲，反而講起自己的偶像歌手金浩仲，說因為東海的關係，金浩仲沒能拿到第一名生日應援，直接喊東海是「冤家」了，東海語氣劇變：「說我是冤家……」



伯母們走了之後，利特才對東海解釋，可能因為東海和金浩中生日撞期，才讓伯母對東海有了深刻印象*，東海恍然大悟後自嘲：「我是冤家啊！」（*編按：東海和金浩中都是10月，可能是指STARPLAY平台的10月壽星應援活動，結果金浩仲票數輸東海沒能拿到應援）



▼首集完整影片（遇見路人從10:15附近開始）



▼最後分享相關照片



raye_yeji.park IG #동해 #Donghae

#슈퍼트립5 #슈트산악회



나는 산이랑 안맞다~

다리가 움직이질 안더라 휴우

옥녀봉이라 가능했다능 청계산!



그래도 재밌는 슈퍼트립 오늘 저녁 6시 많관부 pic.twitter.com/T23eVOXUMw — 안녕 (@hi_he11o6) April 25, 2023

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