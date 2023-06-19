申惠善新劇剛開播馬上預告下一檔！JTBC新劇《歡迎來到三達里》將搭檔池昌旭

日前剛剛開播的奇幻愛情劇《今生也請多指教》女主角申惠善，今日立即又傳出接演下一作品的消息，這次是由JTBC電視台播出的《歡迎來到三達里》，並將搭配男神池昌旭共同出演。

預計將在今年下半年首播的《歡迎來到三達里》劇情描述一位女子「趙三達」離開了生活的小村，像一尾飛龍帥氣地往天邊飛去，不過某一日她卻失去了所有，墜落到人生的谷底，於是她再度回到故鄉小村取暖，也遇見了努力珍惜並守護著這個小村的另一條龍「容弼」。擅長展現細膩情感，曾執導《山茶花開時》《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的車英勳導演，與《Go Back夫婦》《Hi Bye我是鬼媽媽》的權慧珠作家首度合作。



池昌旭在劇中將飾演濟州島氣象局的預報員趙容弼，容弼是一位出了名連總局都無法掌控的小子，每次總與氣象總局所下的預報持相反意見，甚至與氣象廳長展開唇槍舌戰，因為他曾因為氣象預報的錯誤報導而失去了母親，之後他便努力想成為一位預報官，守護自己最珍愛的濟州島，特別是他的故鄉三達里以及他所珍愛的長輩親戚們。



申惠善則是飾演一位知名的攝影師趙恩惠，本名趙三達。小時候渴望著快點長大而離開這個島嶼，毅然決然前往首爾並且取了個藝名趙恩惠，在攝影界擔任了8年辛苦的助理工作，不過累積了這麼久的年資，卻因為一個事件而全部崩塌，夢想飛上天際的她，在失落時想起了還有一個叫做三達里的故鄉，於是再度回到這個小村。



容弼與三達是同年出生，在成長過程中相伴了無數個日子的老友，但因為某個原因兩人就此斷了聯繫，重新再見面的他們，將體會到長久以來的感情會有多麼令人難以想像的力量，從好友成了互相心動的對象，期待兩人的浪漫戀情。《歡迎來到三達里》也將是池昌旭與申惠善首度出演JTBC的電視劇，預計在今年下半年首播。

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