《驱魔面馆2》两版全新团体海报释出：原班人马引进新人Counter，恶鬼能力更强也发展出军团新势力！

等不及想看这部续作～，而且超期待恶鬼们的表现是怎么回事？热门韩剧《驱魔面馆2》冲啊！！！

tvN 人气漫改韩剧《驱魔面馆2》终於释出了完整的团体海报，而且是恶鬼猎人组织「Counter」们一张，然后恶鬼们一张，一分为二且有模糊地带的神秘势力出现，让人好奇心倍增。



本剧讲述伪装成面店的恶鬼猎人组织「Counter」携手打击从死后世界来到人间、追寻永生恶鬼们的奇幻动作剧。



▼第一张海报为「Counter」团队中的主要演员赵炳圭（饰 苏炆）、金世正（饰 都哈娜）、刘俊相（饰 贾模度）、廉惠兰（饰 秋梅玉）、安奭奂（饰 崔将岉）原班人马，再加上新进Counter刘仁秀（饰 赤峰），象徵著希望与力量的正义势力。



▼第二张海报则是恶鬼军团的主要演员姜其永（饰 弼光）、金赫拉（饰 盖莉）、金贤旭（饰 王）表情嚣张且展现出极致的恶；其中站在角落的陈善圭（饰 朱锡）虽然在同一张海报中，却隔著龟裂的地面站在恶鬼们的对立面，究竟他是善还是恶还不得而知。



▼早先释出的角色预告：



团体海报更是用上帝视角来俯瞰所有角色，整体氛围紧张又刺激，Counter们第一季的红色运动服，也换上了全新色彩和注入能量，究竟第二季中会带给观众们什么样的崭新感官刺激也让人非常期待。



《驱魔面馆2》将於7月29日（六）晚间21:20首播。

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