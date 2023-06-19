明星特權引爭議！Bruno Mars韓國開唱，宋慧喬、GD、BTS、SEVENTEEN等大批藝人被狙擊：普通人買不到票，明星內場+連座+保全送進場

著名歌手Bruno Mars在韓國舉辦演唱會，吸引了不少明星藝人前往。

6月17、18日兩天，Bruno Mars登陸韓國，舉辦了10萬人公演，作為全球頂尖歌手，他的演出自然令人嚮往，宋慧喬、嚴正化、韓佳人&延政勳夫婦、林英雄、G-Dragon、李洙赫、朴敘俊、柳俊烈、李東輝、防彈少年團RM和V、BLACKPINK Jennie&Rosé、少女時代秀英、 SEVENTEEN WOOZI&HOSHI&珉奎&THE8、RED VELVELT澀琪&Yeri&WENDY等演員、愛豆們也紛紛前往，還被在場的粉絲拍了不少路透照。



原本以為這只是一場連明星藝人都為之瘋狂的演唱會，卻在公演結束後引爆熱議， 原因就是普通人一票難求，甚至得花高於原價數十倍的價格才能買到黃牛票，大批藝人卻輕輕鬆鬆坐在了視野極佳的內場座位，且還都是連坐，很難不說他們拿到了「招待券」。 原本演唱會提供「招待券」也無可厚非，韓國本土歌手開演唱會也經常會送票，但基本上送的都是後排或邊緣位置，像本次這種送的都是內場票的情況幾乎不存在。



트위터를 정보용으로 하지만 공익을 위해(?)



브루노마스 콘서트 갔다가 세븐틴 봄



통로쪽 멍하니 보다가 호시의 셀린느 모자 쓴 사람이 있어서 ‘오 호시모자네’하고 그 다음 캡모자 쓴 작은(?)분 지나가는데 모자 밑으로 뒷머리가 풍성해서 ‘오.. 우지같네..’ 라고 생각한 순간 사람들이 소리 지름 pic.twitter.com/NRLibdf5So — S (@behappyteamsvt) June 17, 2023

헐 박서준이야ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ

브루노마스 콘서트 너므 잘 즐겨요 ~ ~ pic.twitter.com/zg5vtFtn2Q — 쭈 (@_jjunny) June 18, 2023

隨著藝人們現身演唱會的影片越傳越廣，韓網上也引爆大量評論，大家紛紛吐槽：「在我國明星藝人是什麼官職嗎，憑什麼有特權」、「誰家演唱會送票送的是一樓第一排？？ 這次演唱會都開始了，還看到一堆保全人員護送明星入場，誰看到都會罵，活該」、「連小劇場演出都知道前三排是粉絲座」、「主辦方是現代卡片，本次演唱會先向現代紫卡（年會費80萬/韓幣）的會員開放非公開預售，這批人都選不到內場第一排，笑死人了，真的是階級社會」、「 明星在演唱會開始之前被經紀人、保全人員送進來的樣子也很可笑，好位置留給明星，連入場都區別對待」、「普通人買到柱子後面的位置，明星們全都在內場，前所未聞」等。



브루노 마스 공연다녀와서 환불받고 싶다는 사람 pic.twitter.com/a5xYy9MXKV — francetracny (@francetracny) June 19, 2023

對此主辦方『現代卡片』回應：「招待券送給了各經紀公司與贊助商手裡，（他們送給誰）不受我們控制，主要是Bruno Mars在國內人氣太火爆，引起了很多國內明星藝人的關注，才引發了本次事情的發生。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究