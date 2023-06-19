SJ D&E官方YouTube開通！「為彌補D&E SHOW結束的遺憾，會以更日常、自在的面貌向大家靠近」

想問問大家是否買到臺灣場Fancon的票了？

由東海、銀赫組成的Super Junior人氣小分隊「D&E」，將於本週六（24日）以韓國首爾為起點，舉行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]。Fancon為「Fan Meeting粉絲見面會」+「Concert演唱會」，接下來還會前往臺灣臺北、泰國曼谷、印尼雅加達、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡及菲律賓馬尼拉等，與當地粉絲們見面。

為了與粉絲們有更多交流，D&E官方YouTube已於近期開通。內容將包含專輯、活動和日常，為的是與大家再靠近一點，想要溝通與交流而打造的頻道，同時也是彌補D&E SHOW結束的遺憾。總之，會透過YouTube多多創造共同回憶的！

而為了更好引領頻道發展，D&E也做了「宣誓」：對於節目組要求的拍攝不得有怨言，盡可能地進行討論；誠心誠意地閱讀粉絲們通過留言提出的請求，積極地進行討論；每當違反前述事項，拍攝D&E自拍各10張並分享。

隨著Fancon漸漸靠近，D&E積極宣傳，還拉上「忙內Line」厲旭和圭賢一起拍攝影片。但兩位弟弟只是「笑笑不說話」，與「只是開心」的D&E形成反差，莫名搞笑。最後，神童出現：「影片是我負責的，我們公演場見囉～」，引發爆笑。

▲「E.L.F們想要的是這種...對吧？」

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