《浪漫医生金师傅3》今晚播出大结局！主演发表终映感言，韩石圭：「希望金师傅的浪漫能持续下去」

《浪漫医生金师傅3》将在今晚（17日）播出大结局，第15集的结局真的让人心惊胆战啊！

由於大型山火，石垣医院下达了避难令，金师傅不得不离开艰难搭建的外伤中心，他到底在哪里？他的梦想是否会就此破灭，第三季的结尾让人倍感好奇。在播出最后一集之前，主演们也传达最后的问候！



韩石圭以不可替代的演技刻画「怪才天才医生」，他表示：「拍第一季的时候没有想到第二季和第三季。经过7年的时间，《金师傅》之所以能够持续下去，都是因为观众的支持和应援。金师傅在我的演技生涯中占据了相当一部分，作爲金师傅生活，我也爲了有意义的生活而苦恼，也得到了安慰。想对一起的同事们和工作人员表示感谢，希望金师傅的浪漫能持续下去。」



饰演 GS 医生的安孝燮，以比第二季更深的演技和浪漫精神抓住观衆的心。他说：「再次见到徐宇镇，我感到无比幸福。能和尊敬的人们一起度过漫长的旅程，感到非常荣幸。对於每个瞬间都是学习的我来说，这既是难忘的回忆，也是人生的碎片。特别想对给予我们很多喜爱的观众们表达衷心的感谢。」



从感情戏、手术戏都展现出卓越演技的李圣经表示：「感谢喜爱《金师傅3》和一起哭笑的观众们。因爲有信任、等待、喜爱我们的各位，所以藉助他们的支持才能走到今天，我们能够和大家一起度过石垣医院的第三季，感到非常幸福。」



从第一季到第三季一起度过的金旻载，克服痛苦的过去成爲护士朴恩卓的叙事和爱情，吸引人们的视线。他说：「已经是第三次以朴恩卓的身份与大家见面，不知爲何这次更遗憾地度过最后的时光，既想念又感动。在充满浪漫的现场，真的学到很多东西，度过非常珍贵和感谢的时间，因爲观众们的喜爱，所以通过这种力量可以更加愉快地演戏，希望大家能一直支持我们到最后。」而《金师傅3》也是金旻载入伍前最后一部作品，他预计在7月入伍。



展现医生尹雅凛温暖的心和成长的苏珠妍说：「能够和再次见面的石垣家人们、工作人员一起安全地结束拍摄，感到很幸福。多亏大家一直用爱对待我，我才能顺利拍到第16集。因爲这部作品在最后一集拍摄当天情深意重，所以现在也感觉要到石垣医院上班了，拜托大家一定要死守本放。」



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