【韓網熱帖】沒有韓國人的 K 偶像，要唱韓文歌才是真的 K-POP 啊！

2020 年 DR MUSIC 推出了女團 BLACKSWAN 成員中全是外國人，韓國網友的反應是...？

女團 BLACKSWAN 由 Fatou（比利時）、Leia（巴西）、Gabi（巴西）、Sriya（印度）、Nvee（美國）共5人組成。 5月19日，發行第二張EP專輯《THAT KARMA》，但成員Leia因健康因素不參與此次回歸。



▼LIVE舞台：



▼主打歌〈Karma〉MV：



韓國網友評論：

1. 我覺得K-POP應該定性為一種「曲風」

2. 在韓國國內活動，用韓文唱歌才是K-POP團啊

3. 哪怕成員不是韓國人，用韓語唱歌才是K-POP

4. 其實這團早前有韓國成員的，都走了

5. 韓文唱的話全是外國成員也無所謂，不過韓文發音真的很難，她們唱得還不錯，造型換一下就好了

6. 這是K-POP成為一種歌曲形式的過程，已經不是「韓國音樂」了

7. 沒想到她們唱得還不錯，震驚到我了

8. 歌還蠻好聽的，rap真的太絕了

9. K-POP的精髓就是一定要摻一些英語

10. 比起用什麼語言唱，以哪個國家為中心活動才最重要

#BLACKSWAN

Edit: Tracy

出處：https://theqoo.net/2830923240

圖： IG@blackswan___official

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究