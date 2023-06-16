GD透露新專輯消息：「帶著有趣和激動的心情製作中」！渴望成為不受時代局限的icon人士

BIGBANG隊長G-DRAGON近日接受時尚雜志《ELLE》採訪，聊到備受關註的新專輯，表示自己也十分期待。

GD在2017年發行迷你二轉《權志龍》後一直沒有推出音樂新作，去年雖然同BIGBANG其他成員一起發行歌曲《Still Life》，但沒有安排任何宣傳活動，令粉絲格外想念舞台上的他。

《ELLE》採訪中，GD表示：「很久沒有以歌手G-Dragon的身份活動，正在以有趣和激動的心情製作（新專輯）。 現在的我帶著什麼樣的感情，要到歌曲完成時才能知曉。 我自己也十分期待。」



GD一直用音樂表達最真實坦誠的情感，這一次也不例外：「我試圖通過音樂進行溝通。 回顧過往歌曲裡傾注的感情，沒有一個不是來自我的經驗。 音樂是理解我這個人的最好的方法。」

有人說GD是走在前方、引領時代的人，對此GD有自己的看法：「我心中可稱為iconic的人都與時代和潮流無關，只是作為他們自己被記住。 我也努力成為這樣的存在。」



此外，GD今年初在新年問候影片中透露正在製作新專輯，3月底接受《Harper's Bazar》採訪時大膽宣布目標是「3個月之內發行」，但對具體進度緘口不言。 如今已到6月中旬，約好的「3個月」期限將至，不知他是否會給大家一個驚喜呢？



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