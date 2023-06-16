GD透露新专辑消息：「带著有趣和激动的心情制作中」！渴望成为不受时代局限的icon人士

BIGBANG队长G-DRAGON近日接受时尚杂志《ELLE》采访，聊到备受关注的新专辑，表示自己也十分期待。

GD在2017年发行迷你二转《权志龙》后一直没有推出音乐新作，去年虽然同BIGBANG其他成员一起发行歌曲《Still Life》，但没有安排任何宣传活动，令粉丝格外想念舞台上的他。

《ELLE》采访中，GD表示：「很久没有以歌手G-Dragon的身份活动，正在以有趣和激动的心情制作（新专辑）。 现在的我带著什么样的感情，要到歌曲完成时才能知晓。 我自己也十分期待。」



GD一直用音乐表达最真实坦诚的情感，这一次也不例外：「我试图通过音乐进行沟通。 回顾过往歌曲里倾注的感情，没有一个不是来自我的经验。 音乐是理解我这个人的最好的方法。」

有人说GD是走在前方、引领时代的人，对此GD有自己的看法：「我心中可称为iconic的人都与时代和潮流无关，只是作为他们自己被记住。 我也努力成为这样的存在。」



此外，GD今年初在新年问候影片中透露正在制作新专辑，3月底接受《Harper's Bazar》采访时大胆宣布目标是「3个月之内发行」，但对具体进度缄口不言。 如今已到6月中旬，约好的「3个月」期限将至，不知他是否会给大家一个惊喜呢？



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