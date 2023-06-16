[好片推薦]比起追擊目標更在意自己帥度的《貴公子》魅力太迷人！金宣虎精彩演出，劇情結局神反轉！

[無雷]金宣虎的大螢幕出道作品《貴公子》即將於6月21日正式在台灣韓國同步上映，而擔任整部電影最強看點的金宣虎，在《魔女》導演朴政勳打造之下，比超感知的魔女更多了幾分神秘與瀟灑，專業與自信的魅力。

《貴公子》正如預告中所提到，一位菲律賓韓國混血的年輕男子馬可，在菲律賓打著地下拳擊賭盤維生，為了生病的母親他正透過育幼院努力尋找韓國生父。某天他被通知生父性命垂危並且也正在尋找他，於是趕緊前往韓國，卻在這一夕間成為眾多人追擊的目標。其中一位對馬可窮追不捨的，就是「貴公子」金宣虎。



貴公子雖然不像魔女擁有超能力，但在一登場時立即在1分鐘內撂倒6個人，如同他總掛在嘴邊「我是專業的」，殺人的快狠準搭配上他的邪惡微笑，是個非常有格調的殺手。比起正在追逐的任務目標，他更在意的是自己的帥度，目標在巷弄穿梭，貴公子卻在屋頂上狂奔，穿著西裝皮鞋居高臨下手刀攔截，突然下起雨來，他為了怕全身名牌行頭淋濕，直接放棄追逐，這殺手也太有個性太帥了！



朴勳政導演再度打造動作經典，本作品也相當有《魔女》的感覺，同樣有高度血腥的畫面，但在金宣虎的耍帥之下又多了幾分幽默。正當大家好奇劇情到底該怎麼收尾時，卻多次出現驚人反轉，讓觀眾們一路醞釀的情緒在最後幾分鐘，突然被翻盤顛覆，馬可與貴公子的命運竟出現一百八十度的大轉變，相信會令大家驚喜。



金宣虎曾在多次訪談時提到自己拍攝《貴公子》的幕後故事，片中有許多追逐場景，他必須穿著合身西裝以及皮鞋狂奔，也須克服懼高症，拍攝從橋上探頭往下看的橋段，包含台詞有很多需要罵髒話，平時不習慣凶狠演技的金宣虎也練出了自己的罵人風格，作為大螢幕出道作品，《貴公子》的確讓金宣虎再度帥出新高度。《貴公子》6月21日全台上映。





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