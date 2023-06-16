[好片推荐]比起追击目标更在意自己帅度的《贵公子》魅力太迷人！金宣虎精彩演出，剧情结局神反转！

[无雷]金宣虎的大萤幕出道作品《贵公子》即将於6月21日正式在台湾韩国同步上映，而担任整部电影最强看点的金宣虎，在《魔女》导演朴政勋打造之下，比超感知的魔女更多了几分神秘与潇洒，专业与自信的魅力。

《贵公子》正如预告中所提到，一位菲律宾韩国混血的年轻男子马可，在菲律宾打著地下拳击赌盘维生，为了生病的母亲他正透过育幼院努力寻找韩国生父。某天他被通知生父性命垂危并且也正在寻找他，於是赶紧前往韩国，却在这一夕间成为众多人追击的目标。其中一位对马可穷追不舍的，就是「贵公子」金宣虎。



贵公子虽然不像魔女拥有超能力，但在一登场时立即在1分钟内撂倒6个人，如同他总挂在嘴边「我是专业的」，杀人的快狠准搭配上他的邪恶微笑，是个非常有格调的杀手。比起正在追逐的任务目标，他更在意的是自己的帅度，目标在巷弄穿梭，贵公子却在屋顶上狂奔，穿著西装皮鞋居高临下手刀拦截，突然下起雨来，他为了怕全身名牌行头淋湿，直接放弃追逐，这杀手也太有个性太帅了！



朴勋政导演再度打造动作经典，本作品也相当有《魔女》的感觉，同样有高度血腥的画面，但在金宣虎的耍帅之下又多了几分幽默。正当大家好奇剧情到底该怎么收尾时，却多次出现惊人反转，让观众们一路酝酿的情绪在最后几分钟，突然被翻盘颠覆，马可与贵公子的命运竟出现一百八十度的大转变，相信会令大家惊喜。



金宣虎曾在多次访谈时提到自己拍摄《贵公子》的幕后故事，片中有许多追逐场景，他必须穿著合身西装以及皮鞋狂奔，也须克服惧高症，拍摄从桥上探头往下看的桥段，包含台词有很多需要骂脏话，平时不习惯凶狠演技的金宣虎也练出了自己的骂人风格，作为大萤幕出道作品，《贵公子》的确让金宣虎再度帅出新高度。《贵公子》6月21日全台上映。





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