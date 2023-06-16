《清潭國際高等學校》李恩泉得罪女王Yuri成全校頭號公敵！主動關心她的是真朋友還是陷阱（EP.5 –6）

[有雷] 《清潭國際高等學校》出身中低收入戶家庭的李恩泉，偶然目睹女學生墜樓事件而改變了自己的人生。如願進入了這所貴族學校，卻像來到地獄一樣成為全校公敵！她的援軍出現，包含借她鞋子的神秘女學生以及理事長兒子徐道延，是真心想幫助她的嗎？

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為了進入清潭高中，金惠仁（李恩泉飾）咬牙買下百萬名牌皮鞋但卻在賣場中失竊，她一口咬定穿著同款鞋子的白濟娜（Yuri飾）是竊賊，扭打後甚至直接從她腳上搶走了那雙鞋…此舉為她日後進入清潭高中的每一天種下了禍根。而白濟娜雖是清潭高中全校學生口中的女王，但卻因父親扶正了小三而心生不滿。



踏入清潭高中只是金惠仁另一個地獄的開端，除了感受到來自四面八方的不友善眼神，置物櫃中更放著來自白濟娜的禮物，是那雙鞋子！更寫著「歡迎來到地獄」，金惠仁不禁低頭看了看自己腳上的那一雙，想起了自己做的蠢事。校園中所有人都等著為白濟娜出氣，她也正式成為全校追逐霸凌的對象。



金惠仁甚至還衝進理事長辦公室去理論，認為理事長放任霸凌校風，不過理事長則認為學生們的人際關係並非他需要處理的事務，如果金惠仁不適應也可以提出退學申請。當她求助無門時，一位男學生主動接近她，原來他是理事長的兒子徐道延，為了瞭解墜樓的女學生金海仁當日遭遇的事件真相，系望能與金惠仁合作。於是隔天他直接與金惠仁手牽手進校園，公布兩人高調戀愛中。



此舉自然又在校園中掀起一陣熱議，女學生們除了嫉妒更要想出其他辦法讓金惠仁出糗。於是邀請金惠仁參加一個限定派對，金惠仁還高調出席並且向之前家教學生娜妍借來一件純白禮服，白濟娜用紅酒弄髒了她的禮服，金惠仁這才驚覺原來自己又踏入了另一個陷阱……



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