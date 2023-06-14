Sandara Park將於7月SOLO出道！傳新歌錄音及MV已拍攝完畢

今日有韓媒報道稱Sandara Park將於7月發行單曲、作為SOLO歌手展開活動，目前已完成錄音及MV拍攝。 對此，Sandara方面稱除了7月SOLO之外，具體消息尚不便透露。

Sandara Park幼年舉家遷往菲律賓居住，2004年參加當地媒體ABS-CBN的公開選拔賽獲得第二名，並以此為契機開始歌手活動; 隨後於2009年在韓國以女團2NE1身份出道，發行了多首超人氣單曲。

2016年2NE1解散後，Sandara主要集中在拍戲和綜藝方面的活動，上一次發行歌曲還是2017年為電影《回聲戀習曲One Step》演唱的OST《記憶之歌》，久違回歸歌手本業令人期待不已。 同時，這也將是Sandara在韓出道15年來首次展開SOLO活動。



不僅粉絲，Sandara本人也未曾放下歌手事業，去年10月曾透露正在錄製新歌，甚至為此減少電視方面的工作：「希望慢慢提高這部份的比例，應該重新回到本業Dara啦。 因為雖然也很愛演技Dara和綜藝Dara，但唯獨做音樂的Dara佔比太低了。 已經在減少電視節目，慢慢找回我從前的模樣。」

對於SOLO出道的消息，Sandara方面人士表示：「Sandara將在7月以SOLO身份回歸歌壇，具體時間和專輯形態尙不便透露。」

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞