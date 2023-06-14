Sandara Park将於7月SOLO出道！传新歌录音及MV已拍摄完毕

今日有韩媒报道称Sandara Park将於7月发行单曲、作为SOLO歌手展开活动，目前已完成录音及MV拍摄。 对此，Sandara方面称除了7月SOLO之外，具体消息尚不便透露。

Sandara Park幼年举家迁往菲律宾居住，2004年参加当地媒体ABS-CBN的公开选拔赛获得第二名，并以此为契机开始歌手活动; 随后於2009年在韩国以女团2NE1身份出道，发行了多首超人气单曲。

2016年2NE1解散后，Sandara主要集中在拍戏和综艺方面的活动，上一次发行歌曲还是2017年为电影《回声恋习曲One Step》演唱的OST《记忆之歌》，久违回归歌手本业令人期待不已。 同时，这也将是Sandara在韩出道15年来首次展开SOLO活动。



不仅粉丝，Sandara本人也未曾放下歌手事业，去年10月曾透露正在录制新歌，甚至为此减少电视方面的工作：「希望慢慢提高这部份的比例，应该重新回到本业Dara啦。 因为虽然也很爱演技Dara和综艺Dara，但唯独做音乐的Dara占比太低了。 已经在减少电视节目，慢慢找回我从前的模样。」

对於SOLO出道的消息，Sandara方面人士表示：「Sandara将在7月以SOLO身份回归歌坛，具体时间和专辑形态尙不便透露。」

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