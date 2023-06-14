《今生也請多指教》安普賢自曝性格被動偏愛直球女！理想型三要素全面匯總

tvN漫改劇《今生也請多指教》今日下午舉辦線上發佈會，主演申惠善、安普賢、河允景、安東九及李娜靜PD出席。

《今生也請多指教》講述帶著每一世的記憶重生、正在度過第19次人生的「潘知音」，努力與前世真愛「文瑞夏」重逢的故事。 男主文瑞夏因經歷初戀去世而留下心理創傷、不時觸發昏倒等症狀，相較之下女主人設十分積極主動，第一次見面就拋出直球：「我們結婚吧！」





發佈會上，記者問安普賢對直接了當的女生感覺如何，他笑著說：「應該會喜歡。 我的性格不太能主動接近別人，所以如果有人毫不猶豫地接近我、像沒有刹車一樣直接衝過來，我會很高興的。」



順便回顧一下安普賢之前對理想型做過哪些描述好了XD

2016年安普賢拍完《太陽的後裔》接受《@star1》採訪時，透露自己是一談戀愛就全身心投入的類型，每次都會交往很久很認真。 還大膽提到最貼近理想型的演員：金素妍！安普賢：「不僅因為外表美麗，更對金素妍在《我們結婚了4》裡親切善良的模樣印象深刻。」



2020年安普賢對理想型的特質進一步做出概括，接受Hansbiz采訪時表示是「果敢堅定的女生」，也透露他遇到喜歡的人時會不敢看對方的眼睛。



隨後在MBC《我獨自生活》又補充了「孝順父母」這一條。



總結下來，會吸引安普賢的女生類型就是：果敢主動、親切善良、有孝心！



《今生也請多指教》將於本週六17日開播，安普賢為貼近原著角色形象，咬牙減掉8kg體重、完全甩掉以往的強悍爆肌形象，期待他和申惠善的這次合作！



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