《九尾狐傳》有望拍第三季！演員們：非常願意加盟到新一季的拍攝中

《九尾狐傳1938》剛剛播畢就傳出了正在討論是否製作第三部的消息。

《九尾狐傳》於2020年播出，並與今年公開了第二季《九尾狐傳1938》，據韓媒「東亞.com」獨家報導稱，製片商有望拍攝第三季，已經詢問過演員們出演意向，大家都對參與第三部的拍攝表示出了積極意願，據悉演員們對「九尾狐」系列感情很深，非常願意加盟到新一季的拍攝中。

《九尾狐傳》主要聚焦了九尾狐「李硯」（李棟旭 飾）和追蹤他的節目製作人「南智雅」（曹寶兒 飾）之間的羅曼史。 中間穿著著「李硯」和弟弟「李朗」（金汎 飾）的糾葛兄弟情，每一集的收視率都穩定在5%左右，在有線台作品中戰績不俗。



第二季《九尾狐傳1938》原班人馬出演，講述在現代與愛人過著幸福日子的「李硯」因寶物被盜導致陰陽兩界失衡而被迫回到1938年，在那他必須守護青梅竹馬的友誼與保護唯一的弟弟，才能完成任務順利回家，因金素妍（飾 柳紅酒）的亮相而收穫了更多的關注，以6% 的收視率啟航，最高收視率達 8.024%。 尤其是大結局中有鏡頭顯示「李硯」因時間旅行再次回到朝鮮時代，讓劇迷們十分期待第三季的到來。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞