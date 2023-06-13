昨日人氣限定男團ZB1在機場時，粉絲跨越圍欄、場面相當混亂的影片引發熱議：擠到成員們互相攙扶
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昨日人氣限定男團ZB1在機場時，粉絲跨越圍欄、場面相當混亂的影片引發熱議：擠到成員們互相攙扶

明星   2023年6月13日   星期二09:48   Mico  

（封面圖源：FB@ZB1）

幾個畫面看下來真的可怕又瘋狂。

從 Mnet 選秀節目《BOYS PLANET》選出的9人限定男團ZEROBASEONE（簡稱ZB1），在昨天結束濟州島拍攝回到金浦機場時，現場因失序而變得相當混亂。
（圖源：FB@ZB1）

一開始就有大批粉絲與媒體守在入境出口，本來有拉起防護圍欄，但一看到成員們露臉後，就有好幾個粉絲未守秩序直接跨過圍欄，衝向成員，由於太過擁擠，成員們也只能互相攙扶或搭肩，勉強走到外面才緊急上車。

ZB1 此前在濟州島是拍攝團綜真人秀，網上也已經出現許多目擊到他們拍攝現場的畫面分享。

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