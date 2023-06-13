《今生也請多指教》官方釋出三分半亮點中字長預告，申惠善直接求婚！安普賢反轉柔弱形象引發好奇心~

【03:48長預告】我最愛的人氣網路漫畫終於拍出真人版了，大家是不是也很期待呢？（倒數四天超人氣漫改新劇《今生也請多指教》6 月 17 日Netflix上線）

tvN 浪漫奇幻劇《今生也請多指教》即將在本週末首播，官方搶先公開了03:48時長的中字預告，讓網友們一睹本劇的魅力，也提升了不少觀眾們的好奇心。



本劇講述帶著每一次前世記憶重生的尹珠媛（申惠善 飾），在第18次人生遇到了真愛文瑞夏（安普賢 飾），卻因車禍導致尹珠媛死亡，而以潘知音（申惠善 飾）開啟了第19次人生，並和文瑞夏相遇之後發生無人能擋的愛情故事。



▼潘知音可以不停地轉生。但是當第18次人生戛然而止時，她獻出下一次的轉生只為了尋找如今已長大成人的兒時所愛。



【人物簡介】



▼申惠善飾演MI酒店戰略企劃組的職員「潘知音」，帶著每一世的記憶重生，用前幾世累積下來的經驗成為了極為優秀的人才，而她的最終目的就是要進入前世「尹珠媛」所遇見的真愛「文瑞夏」的家族企業工作，和他重逢並展開追求的超直進人物。



▼安普賢飾演MI酒店戰略企劃組的專務「文瑞夏」，童年時因初戀尹珠媛發生車禍而死亡後，留下了嚴重的心理創傷，多年來為此所苦，一旦被觸發就會導致間歇性失聰、昏倒…等症狀。



▼河允景飾演尹珠媛的妹妹、造景師「尹貂媛」，性格善良，小小年紀與唯一的姐姐尹珠媛離別後一直裝作開朗地生活著，在花草等植物的世界裡獲得心靈慰藉。



▼安東九飾演文瑞夏的秘書、摯友「河道允」，性格獨立很會照顧人，學生時期與文瑞夏一起前往德國留學，並向文瑞夏的父親報告他兒子的一舉一動。在遇到尹貂媛後被她的朝氣和開朗溫柔所吸引。





Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞