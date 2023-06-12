以「禁書」、「詛咒」為故事開端！曹寶兒&路雲搭檔《這戀愛是不可抗力》，主演還有河俊與Yura

JTBC全新水木劇《這戀愛是不可抗力》今（12）日確定主演名單，由曹寶兒搭檔SF9路雲，還有河俊與Girl's Day Yura，曹寶兒與河俊經紀公司也各自發布了此消息。

《這戀愛是不可抗力》劇情描述一名綠地科公務員「李洪潮」（暫譯）獲得了300多年前被封印的禁書，和變成禁書下犧牲品的律師「張辰由」（暫譯），發展了羅曼史。



曹寶兒飾演女主角「李洪潮」，洪昭是溫州市府負責解決民怨的九級公務員，莫名其妙變成了一個古老木盒的主人，掌握著解開信柳詛咒的鑰匙。曹寶兒才剛在《九尾狐傳1938》結局以久違的長髮造型驚喜登場，他在《這戀愛是不可抗力》還是會以短髮造型亮相，是繼去年的《軍檢察官多伯曼》睽違一年多回歸主演戲劇。



路雲飾演「張辰由」，信柳是眾所矚目的王牌律師，卻罹患不知名的病而越來越虛弱，抱著抓住救命稻草的心情，為了解開家族世世代代的詛咒而向洪昭請求幫忙。路雲接連演出《戀慕》、《還有明天》都獲得好評，搭檔近年主演《九尾狐傳》和《軍檢察官多伯曼》都繳出好成績的曹寶兒，兩人的表現與火花令人期待。



河俊飾演單戀洪潮的溫州市府公務員「權在景」，是溫州市府裡的萬人迷，溫暖微笑中隱藏著悲傷，看見洪潮和辰由親近的模樣開始起了很大了心情轉變。河俊上半年演出《Missing：他們存在過2》，近日還確定與Uie搭檔主演週末劇《孝心的家，自力更生》，戲約相當多。



Yura飾演辰由的戀人「尹娜延」，看著過去曾折磨自己的洪潮關心著辰由，露出了本性。Yura同樣也是一年多後回歸，上一次演出是《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》。



《這戀愛不可抗力》由《第六感之吻》南基勳導演與《百日的郎君》盧智雪編劇打造，預計8月首播，線上平台Netflix先前已釋出單張劇照預告會跟隨播出。



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