梁鉉錫宣布 TREASURE 7月推出小分隊！選出方式引發討論「認為自己長得帥的人舉手」就這樣組成！

看來梁鉉錫真的正式回歸了呢！除了在新女團 BABY MONSTER 出道計畫一直看到他的身影外，近日傳達 TREASURE 接下來的計畫。

12日凌晨， TREASURE 官方公開《The Next Plan for TREASURE》的影片。梁鉉錫向粉絲們傳達因之前無法專心工作而沒能盡全力對待 TREASURE 的歉意，同時公開他們接下來的活動。



將在8月發行的 TREASURE 第二張正規專輯名爲《REBOOT》，意味著「重新啓動」。梁鉉錫表示：「我覺得 TREASURE 會重新誕生，我們關了電腦再開機的時候，叫做 Rebooting，大家可以期待一下。」預告隨著音樂進一步升級，向著國際市場飛躍。



同時，梁鉉錫還透露將在7月公開的新小分隊「T5」，選出小分隊成員的方式是「認為自己長得最帥的人舉一下手」，就這樣誕生5人小分隊。在公開 MV 之前，會先公開舞蹈影片，梁鉉錫：「在 YG 應該也是第一次嘗試的，非常特別且罕見的宣傳方式。而「美男5人幫」到底會有哪些成員？YG 計劃在13日凌晨依序公開。



而 TREASURE 上次回歸已經是去年10月，之後他們進行亞洲巡演，日前還公佈9月將在日本舉行近20場粉絲見面會。也讓韓粉絲不滿：「這就是 YG 一貫的作風」、「趕緊安排回歸啊」、「簡直就是在趕走韓飯」、「粉絲見面會一天開兩場，孩子們的身體會累垮的」、「再也不追 YG 家的愛豆了」等等。



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