南韓實力派音樂人龍俊亨將於8/5攜LONER's ROOM來台開唱

南韓實力派音樂製作人、粉絲暱稱龍PD的龍俊亨將於2023年8月5日來台舉辦個人第一場粉絲演唱會《 2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] IN TAIPEI 》，場地選在Zepp New Taipei 新北市宏匯廣場！

出道十六年，與許多歌手一起激盪出好歌的龍俊亨，去年10月宣布成立新公司BLACK MADE娛樂，11月推出睽違四年的首張音樂作品《LONER》，再度一展傲人音樂創作天賦。為了與許久不見的歌迷共度美好周末，除了聽覺饗宴外，龍俊亨也將帶來更多有趣的互動活動，值得期待！售票詳情及粉絲福利詳情將陸續公告於主辦粉絲專頁，敬請多多關注！

活動訊息：

1. 活動名稱：2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] IN TAIPEI

2. 活動時間：2023年8月5日（六）18:00

3. 活動地點：Zepp New Taipei 宏匯廣場（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）

4. 售票詳情及福利：將陸續公告

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞