以「禁书」、「诅咒」为故事开端！曹宝儿&路云搭档《这恋爱是不可抗力》，主演还有河俊与Yura

JTBC全新水木剧《这恋爱是不可抗力》今（12）日确定主演名单，由曹宝儿搭档SF9路云，还有河俊与Girl's Day Yura，曹宝儿与河俊经纪公司也各自发布了此消息。

《这恋爱是不可抗力》剧情描述一名绿地科公务员「李洪潮」（暂译）获得了300多年前被封印的禁书，和变成禁书下牺牲品的律师「张辰由」（暂译），发展了罗曼史。



曹宝儿饰演女主角「李洪潮」，洪昭是温州市府负责解决民怨的九级公务员，莫名其妙变成了一个古老木盒的主人，掌握著解开信柳诅咒的钥匙。曹宝儿才刚在《九尾狐传1938》结局以久违的长发造型惊喜登场，他在《这恋爱是不可抗力》还是会以短发造型亮相，是继去年的《军检察官多伯曼》睽违一年多回归主演戏剧。



路云饰演「张辰由」，信柳是众所瞩目的王牌律师，却罹患不知名的病而越来越虚弱，抱著抓住救命稻草的心情，为了解开家族世世代代的诅咒而向洪昭请求帮忙。路云接连演出《恋慕》、《还有明天》都获得好评，搭档近年主演《九尾狐传》和《军检察官多伯曼》都缴出好成绩的曹宝儿，两人的表现与火花令人期待。



河俊饰演单恋洪潮的温州市府公务员「权在景」，是温州市府里的万人迷，温暖微笑中隐藏著悲伤，看见洪潮和辰由亲近的模样开始起了很大了心情转变。河俊上半年演出《Missing：他们存在过2》，近日还确定与Uie搭档主演周末剧《孝心的家，自力更生》，戏约相当多。



Yura饰演辰由的恋人「尹娜延」，看著过去曾折磨自己的洪潮关心著辰由，露出了本性。Yura同样也是一年多后回归，上一次演出是《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》。



《这恋爱不可抗力》由《第六感之吻》南基勋导演与《百日的郎君》卢智雪编剧打造，预计8月首播，线上平台Netflix先前已释出单张剧照预告会跟随播出。



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